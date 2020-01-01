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Сервисные центры МВД изменили график работы на праздники: подробности

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На этих выходных все сервисные центры МВД работать не будут.
Сервисные центры не будут работать с 6 по 8 марта
Сервисные центры не будут работать с 6 по 8 марта
ГСЦ МВД

Несколько дней назад наконец-то началась долгожданная весна. После затяжных морозов и снегопадов украинцев наконец-то ждет хорошая, теплая и солнечная погода.

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Как известно, весной в Украине отмечают немало праздников и один из первых – это 8 марта. В связи с празднованием Международного женского дня, обычный график роботы Сервисных центров МВД будет изменен.

В 2021 году 8 марта приходится на понедельник и этот день будет выходным. Исходя из этого, в МВД рассказали, о новом графике на ближайшие праздники.

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  • Главный и региональный сервисные центры МВД будут закрыты 6, 7 и 8 марта
  • Территориальные Сервисные центры МВД не будут принимать посетителей 7, 8 и 9 марта.

Отметим, что для того, чтобы быстро и без проблем получить желаемую услугу в Сервисных центрах МВД, необходимо записаться в электронную очередь через сайт по номеру телефона. Также можно получить талон непосредственно в самом Сервисном центре МВД.

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Теги: МВД, Сервисные центры МВД, водители, 8 марта, график работы
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