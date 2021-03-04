Переключиться на мобильную версию

На дорогах Киева заметили первый "полицейский" Porsche: видео

Комментариев: 1
Стоимость такого автомобиля стартует от 5 млн гривен.
С первого взгляда автомобиль действительно напоминает патрульный
С первого взгляда автомобиль действительно напоминает патрульный
Скриншот/Апостроф

На днях в Украине заметили необычный автомобиль полиции. Речь идет о «полицейском» Porsche Taycan.

Читай также: GTA по-киевски: как автовор-неудачник пытался угнать Honda, видео

Автомобиль заметили в самом центре столицы. Машина синего цвета имеет надписи на кузове, которые очень похожи на оформление полицейских автомобилей, сообщает Апостроф.

При первом взгляде на автомобиль можно подумать, что он действительно принадлежит полиции, при этом если присмотреться повнимательнее, то можно заметить рекламные надписи. Таким необычным образом в Украине решили прорекламировать новый фильм, который уже совсем скоро должен выйти в прокат.

Читай также: В Киеве заметили новенький Ford Mustang на работе в такси: фото

Стоит отметить, в самой Патрульной полиции, пока никак не отреагировали на данный автомобиль. В то же время, вряд ли он останется незамеченным, так как за подобный “боевой раскрас“ креативных пиарщиков могут оштрафовать.

За незаконное использование на транспортном средстве признаков принадлежности наименований Национальной полиции или похожих на него, в том числе на иностранном языке, предусматривает штраф в размере 34-51 тыс. гривен.

Вам также может быть интересно:

Поделись:
Теги: курьез, видео, Киев, полиция, Porsche
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  04.03.2021, 13:28
Оценка:  +1
гость
Та они все приусы поколотили, хто ж им порш доверит! А кстати водилу за наклейку похожую на гр."А" ФСБ России штрафанули на 34-51тыс тугриков? Кажуть что все рагули что в то время на Позняках были обосрались от переляку.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь