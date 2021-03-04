На дорогах Киева заметили первый "полицейский" Porsche: видео

Стоимость такого автомобиля стартует от 5 млн гривен.

На днях в Украине заметили необычный автомобиль полиции. Речь идет о «полицейском» Porsche Taycan.

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Автомобиль заметили в самом центре столицы. Машина синего цвета имеет надписи на кузове, которые очень похожи на оформление полицейских автомобилей, сообщает Апостроф.

При первом взгляде на автомобиль можно подумать, что он действительно принадлежит полиции, при этом если присмотреться повнимательнее, то можно заметить рекламные надписи. Таким необычным образом в Украине решили прорекламировать новый фильм, который уже совсем скоро должен выйти в прокат.

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Стоит отметить, в самой Патрульной полиции, пока никак не отреагировали на данный автомобиль. В то же время, вряд ли он останется незамеченным, так как за подобный “боевой раскрас“ креативных пиарщиков могут оштрафовать.

За незаконное использование на транспортном средстве признаков принадлежности наименований Национальной полиции или похожих на него, в том числе на иностранном языке, предусматривает штраф в размере 34-51 тыс. гривен.

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