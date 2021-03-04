В Украине начнут проверять качество топлива на АЗС: что известно

Ради качественных и быстрых проверок объединятся сразу несколько служб .

В каком формате будет проходить проверка топлива на АЗС пока неизвестно depositphotos

В Украине существует несколько десятков сетей АЗС, как крупных, так и не очень. К сожалению, далеко не на всех АЗС в Украине качество топлива одинаково хорошее.

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В связи с этим, премьер Украины Денис Шмыгаль дал задачу областным администрациям создать рабочие группы для борьбы с нелегальным рынком топлива. Госэкоинспеция получит финансирование на лабораторные исследования топлива.

Помимо этого, премьер распорядился о том, чтобы на АЗС начали проводить проверки. Соответствующей информацией поделился глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый.

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К этому процессу также будут подключены службы и органы Нацполиции и ГСЧС. Уже в 2021 году Госэкоинспеция должна получить возможность проверять не только документы касательно происхождения топлива, но и непосредственно качественный состав топлива на АЗС.

Сейчас идет процедура закупки соответствующих услуг и оборудования, так как те лаборатории, которые есть в стране на данный момент, не имеют возможностей для качественного тестирования топлива.

Так, за прошлый год было проверено 848 АЗС, после чего составили 979 решений-предписаний и наложили штрафов на 8 млн грн.

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