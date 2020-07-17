Качество топлива стало лучше, но есть вопросы по количеству оплаченного и залитого в бак.

В столичном институте потребительских экспертиз проверили образцы сжиженного газа, который продают автомобилистам на АЗС страны. Так ли честны продавцы топлива с покупателями? Об этом сообщил Обозреватель со ссылкой на данные экспертизы.

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В исследовании были рассмотрены образцы как с крупных сетевых заправок (Shell, БРСМ Нафта, ОККО, Glusco, Amic, Sun Oil, Marshall, Avantage 7), так и нелегальных штучных точек продажи “у дороги“.

Точность “налива“ топлива

Одним из критериев было количество проданного топлива и реально попавшего в бак авто. Этот показатель исследователи оценивали путем расчета по формуле. Предварительно измерялась масса пустого отборника, а также масса отборника вместе с налитым в него топливом (за основу брали 5 литров газа).

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Лидером по наливу оказались Shell, БРСМ Нафта и КLO. Тут налили топлива ровно по количеству оплаченного или даже с небольшим переливом.

Сети Marshall и Avantage 7 недолили 0,4 литра из 5л оплаченных, а нелегалы и вовсе 3,92 л вместо 5.

Исследователи пришли к выводу, что крупные сети дорожат репутацией, а мелкие за счет низкой цены и недолива обогащаются на покупателях.

Каким газом сейчас заправляют на украинских АЗС: Исследование depositphotos

Какой на самом деле состав у газа? Соответствие ГОСТу

Забегая наперед следует отметить, что в процессе исследования технического неочищенного газа, который обычно не используют для авто, на заправках не было найдено. Если в минувшие годы такой газ еще продавали, то сейчас примесей и жидкости в топливе не было найдено. Это не может не радовать.

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Смесь газов, которая используется как топливо для ТС обычно имеет в составе разное соотношение пропана и бутана. В зависимости от сезона соотношение может меняться от 40:60 до 60:40.

Проверяемые образцы все попали в диапазон нормы, с довольно большим разбросом.

Лидером тут стали Shell с соотношением 60 пропана и 35 бутана. Такая смесь максимально производительна и сгорает с наименьшим остатком. Следом за ними идут АЗС БРСМ Нафта (59:36) и КLO(58:37).

Каким газом сейчас заправляют на украинских АЗС: Исследование depositphotos

Плотность имеет значение

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Итоговым показателем, который определяли в исследовании, была плотность газа. Чем выше плотность, тем выше производительность авто, и тем более длительное расстояние проедет машина без дозаправки.

Наилучший результат, около 540 кг/м.куб, был отмечен в сетях БРСМ Нафта и Shell.

Худшими стали Авантаж – 530 кг/м.куб и нелегальные заправки – 525,6 к/м.куб.

Итогом экспертизы можно назвать улучшенное качество топлива и нежелательную покупку газа у нелегалов. Покупая “дешево“ в итоге водитель потратит больше, да еще и качество такого газа хуже.

Ранее мы сообщали, что цена автогаза стала выше 11 грн/л.