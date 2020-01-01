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В сети показали редкий электрический "Запорожец" 1974 года: фото

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Автомобиль мог проезжать до 130 км на одном заряде.
Снаружи автомобиль был точной копией версии с ДВС
Снаружи автомобиль был точной копией версии с ДВС
Latvijas Nacionālais arhīvs

Когда речь заходит об электрокарах, то все почему-то думают о Tesla или Nissan Leaf. В то же время автомобили на электротяге были еще во времена СССР.

Latvijas Nacionālais arhīvs

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Так, недавно были найдены фото редкого электрического “Запорожца“ образца 1974 года. Речь идет о легендарном “горбатом“ ЗАЗ-965. Автомобиль был выпущен на RER – Рижском электромашиностроительном заводе, о чем сообщает Авто 24.

Снаружи автомобиль ничем не отличался от своего бензинового собрата. Так, компоновка автомобиля осталась прежней. Электродвигатель, трансмиссия и ведущая ось, как и в случае с ДВС размещались сзади.

Latvijas Nacionālais arhīvs

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Все это удалось разместить в родном подкапотном пространстве, без серьезных конструктивных изменений. Согласно информации, которая есть об этом проекте в открытом доступе, запас хода этого автомобиля составлял 130 километров, что не особо отличается от тех пробегов, которые сейчас проезжают электрокары.

К сожалению, информации о том, какие батареи стояли в автомобиле и как его заряжали, в открытом доступе нет. Не известно и то, где сейчас находится этот необычный экземпляр.

Latvijas Nacionālais arhīvs

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Теги: ЗАЗ-965, электрокар, электромобиль, СССР, Запорожец
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