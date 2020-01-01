Переключиться на мобильную версию

Киевскую область зачистят от нелегальных АЗС: что задумали в КМДА

Комментариев: 0
За два месяца текущего года уже закрыли четыре нелегальных заправки .
Демонтаж незаконных АЗС проводят регулярно
Демонтаж незаконных АЗС проводят регулярно
Униан

В скором времени в Киевской области может начаться серьезная борьба с нелегальными АЗС. Речь идет как о нелегальных заправках, так и о нелегальных нефтебазах, которые работают в “тени“.

Читай также: В Украине начнут проверять качество топлива на АЗС: что известно

Особых подробностей о том, как будут проходить проверки и кого будут искать в первую очередь чиновники не рассказали. Так для начала планируется наладить межведомственную коммуникацию, сообщает enkorr.ua.

Сейчас уже разработана стратегия по борьбе с нелегальными парковками. Главный упор хотят сделать на усиление мобильных бригад, а также формирование четкого списка проверок. К этому процессу планируют подключить также и органы местного самоуправления.

Читай также: В Украине провели масштабное исследование 95 бензина: подробности

В КМДА отметили, что с начала года в Киевской области прикрыли работу уже 4 нелегальных АЗС и одной нефтебазы. Всего было изъято 768 тонн топлива на общую сумму около 20 млн гривен.

Вам также может быть интересно:

Поделись:
Теги: АЗС, Заправки, автомобиль, качество топлива, проверки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь