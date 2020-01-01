Киевскую область зачистят от нелегальных АЗС: что задумали в КМДА

За два месяца текущего года уже закрыли четыре нелегальных заправки .

В скором времени в Киевской области может начаться серьезная борьба с нелегальными АЗС. Речь идет как о нелегальных заправках, так и о нелегальных нефтебазах, которые работают в “тени“.

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Особых подробностей о том, как будут проходить проверки и кого будут искать в первую очередь чиновники не рассказали. Так для начала планируется наладить межведомственную коммуникацию, сообщает enkorr.ua.

Сейчас уже разработана стратегия по борьбе с нелегальными парковками. Главный упор хотят сделать на усиление мобильных бригад, а также формирование четкого списка проверок. К этому процессу планируют подключить также и органы местного самоуправления.

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В КМДА отметили, что с начала года в Киевской области прикрыли работу уже 4 нелегальных АЗС и одной нефтебазы. Всего было изъято 768 тонн топлива на общую сумму около 20 млн гривен.

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