Укрзализныця запустила услугу вагона-автомобилевоза: подробности

Цены, мягко говоря, кусаются.

Только за погрузку автомобиля придется отдать от 300 до 500 гривен Укрзализныця

Укрзализныця рассказала о возобновлении услуги вагона-автомобилевоза. Так, теперь автолюбители снова могут взять с собой в путешествие автомобиль.

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Любой желающий теперь может воспользоваться услугой вагона для перевозки автомобилей, правда пока существуют определенные ограничения по направлениям.

Укрзализныця

На сегодняшний день вагон-автомобилевозы курсируют в направлениях:

№ 12/11 Одесса — Львов, из Одессы через день по парным числам, из Львова через день по непарным числам; № 41/42 Днепр — Трускавец (до Львова), отправление из Днепра через день по парным числам, из Львова через день по непарным числам; № 15/16 Харьков— Рахов (до Львова), начнет курсировать по маршруту с 12 марта 2021 года два раза в неделю; № 17/18 Харьков — Ужгород (до Львова), начнет курсировать с 15 марта 2021 года два раза в неделю; № 7/8 Харьков — Одесса, начнет курсировать в ближайшее время, один раз в неделю.

На момент 9 марта было осуществлено уже 15 рейсов вагонов автомобилевозов. За один рейс вагон-автомобилевоз может перевезти от 4 до 8 автомобилей. Вагон может перевозить автомобили, суммарная максимальная масса которых не превышает 12 тонн.

Укрзализныця

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При этом цены на перевозку автомобиля мягко говоря кусаются, так если взять популярный Volkswagen Passat в Украине, который весит 1,5 тонны, то его транспортировка по самому дешевому маршруту (Днепр-Киев) составит 1155 гривен при этом сюда нужно добавить стоимость загрузки и разгрузки автомобиля, а это еще плюс 450 гривен. В целом получается около 1600 грн в одну сторону.

Если взять стоимость бензина 29 грн/литр за АИ-95 и VW Passat самым большим расходом 10л/100 км, та же дорога из Днепра в Киев обойдется примерно в 1 400 грн. Если же взять самый экономичный мотор, то дорога обойдется в 725 грн, что ставит целесообразность цен Укрзализныци под вопрос.

Укрзализныця

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