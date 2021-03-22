Киев в "красной" зоне с 23 марта: что будет с транспортом

Раньше в красных зонах полностью останавливали транспортное сообщение.

Ситуация с коронавирусом в Украине не особо улучшается. Так, уже с 23 марта Киев попадет в так называемую “красную“ зону и нормы карантинных ограничений станут более серьезными.

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В связи с этим, у многих людей возникает вопрос, как будет работать транспорт, начиная с 23 марта в столице. На момент 22 марта, в Киеве транспорт работает в штатном режиме, при этом внутрь салона пускают до 50% от общей вместимости пассажиров.

В свою очередь, первый замглавы КГГА Николай Поворозник рассказал о том, что решение касательно остановки транспорта в столице примут 22 марта. В то же время, чиновники больше склоняются к тому, что общественный транспорт в Киеве должен продолжать свою работу, чтобы не допустить коллапса.

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При этом на днях Минздраву и Мининфраструктуры поручили разработать положения функционирования транспорта в “красных“ зонах, ведь полная остановка может вызвать серьезные проблемы в крупных городах.

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