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Киев в "красной" зоне с 23 марта: что будет с транспортом

Комментариев: 3
Раньше в красных зонах полностью останавливали транспортное сообщение.
Сейчас внутрь пускают ограниченное количество пассажиров
Сейчас внутрь пускают ограниченное количество пассажиров
depositphotos

Ситуация с коронавирусом в Украине не особо улучшается. Так, уже с 23 марта Киев попадет в так называемую “красную“ зону и нормы карантинных ограничений станут более серьезными.

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В связи с этим, у многих людей возникает вопрос, как будет работать транспорт, начиная с 23 марта в столице. На момент 22 марта, в Киеве транспорт работает в штатном режиме, при этом внутрь салона пускают до 50% от общей вместимости пассажиров.

В свою очередь, первый замглавы КГГА Николай Поворозник рассказал о том, что решение касательно остановки транспорта в столице примут 22 марта. В то же время, чиновники больше склоняются к тому, что общественный транспорт в Киеве должен продолжать свою работу, чтобы не допустить коллапса.

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При этом на днях Минздраву и Мининфраструктуры поручили разработать положения функционирования транспорта в “красных“ зонах, ведь полная остановка может вызвать серьезные проблемы в крупных городах.

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Теги: транспорт, Киев, карантин, локдаун, коронавирус
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Комментариев (3)
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Стр    22.03.2021, 14:05
Оценка:  +2
Стр
50% это все равно что не вводить ограничения, надо либо закрывать все нахрен либо не закрывать ни чего
Blackdzhack    22.03.2021, 13:52
Оценка:  +3
Blackdzhack
На 50% только заполнен транспорт, серьезно??? Приедте на метро Лесная и посмотрите как там соблюдают ваши недорешения
Бизнесмен  (аноним)  22.03.2021, 13:42
Оценка:  +3
Бизнесмен
Ну где решение, а? Ребятам завтра на работу выходить, надо же понимать удаленно или нет.
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