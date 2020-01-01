Автомобили Tesla вскоре подешевеют, а акции компании взлетят вверх

Аналитики дали очень радужный прогноз относительно будущего Tesla.

Уже в этом году компания планирует показать электрический тягач и электропикап depositphotos

В скором времени с компанией Tesla могут произойти серьезные перемены. Так, аналитики говорят о том, что цены на автомобили компании могут сильно упасть, а стоимость акций наоборот вырастет.

Соответствующий прогноз дала компания Ark Investment Management, о чем сообщает издание Forbes.

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По данным аналитиков акции Tesla могут вырасти до $3000 уже к 2025 году, при базовом сценарии. Если сценарий будет оптимистическим, то стоимость ценных бумаг возрастет до $4000 за штуку, а в случае с пессимистичным сценарием, стоимость акций возрастет всего до $1500.

В компании Ark Investment Management делают ставку на развитие сервиса такси на автопилоте от Tesla, а также расширение страхового бизнеса компании.

На данный момент в аналитической компании Ark Invest оценивают возможность каждого из сценариев примерно в 25%.

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На момент конца вечера пятницы торги ценными бумагами Tesla закончились на уровне $654,87. В самой компании ожидают, что уже к 2025 году продажи должны вырасти в 10 раз, а если говорить о позитивном сценарии, то в 20.

Одновременно с увеличением количества продаваемых автомобилей, стоимость одного автомобиля будет снижаться.

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