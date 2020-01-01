У Tesla Cybertruck появился конкурент за 36 тыс. долларов: видео

Автомобиль может проехать без подзарядки 440 км.

Выход пикапа от американской компании Tesla до сих пор остается одним из самых ожидаемых событий автомобильного мира. Автомобиль навел много шума во время презентации, как за счет своего неординарного внешнего вида, так и за счет своих характеристик, в том числе и цены.

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С момента презентации прошло уже почти два года и пока электропикап активно дорабатывают и готовят к выходу в массы, у него появилось уже немало конкурентов.

Стоит отметить, что ни одного из конкурентов на данный момент нельзя купить, а многочисленные компании представляют только свои проекты видения электропикапов.

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Недавно такой проект представил и американский стартап Alpha Motor. Модель получила название Electric Wolf, и должна стать одним из конкурентов для пикапа от Илона Маска.

Стоимость автомобиля сравнительно небольшая и начинается от 36 тыс. долларов США. За эти деньги электрокар сможет проехать 443 км без подзарядки, а также разогнаться до 96 км в час всего за 6,2 секунды. Внутри могут разместиться два пассажира, а сзади авто может везти прицеп весом до 1360 кг.

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