Маршрутчики просят Кличко остановить работу транспорта на время жесткого карантина

Владельцы маршруток терпят огромные убытки из-за перевозки ограниченного количества пассажиров.

Еще пару дней такой работы и несколько маршрутов автоматически закроются depositphotos

В ассоциации перевозчиков Киева и области забили тревогу. Так, собственники маршрутных таксопарков просят власти запретить работу маршруток, ведь в противном случае они попросту обанкротятся.

Соответствующей информацией в интервью “Інтерфакс-Україна“ поделился глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

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Так, если следовать всем карантинным ограничениям, то выходит, что возить нужно в среднем около 11 пассажиров, что достаточно убыточно для перевозчиков. Если же в салоне будет хоть один человек, который попал туда сверх нормы, потому что водитель за ним не уследил - последнего оштрафуют на 17 тыс. гривен.

При этом водители не могут каждый раз вступать с другими пассажирами в конфликт, ведь в таком случае время на поездку будет потрачено в бесконечных спорах с пассажирами. Уже сейчас есть прецеденты, когда водители возвращаются в парки, чтобы их не штрафовали.

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Также Моисеенко заявил, что на этих выходных стоимость проезда планируют поднять до 10 гривен (речь идет о 30-40% киевских перевозчиков).

Если так пойдет и дальше, то за месяц, а то и за пару недель перевозчики станут банкротами.

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