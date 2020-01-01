"Боятся штрафов": Маршрутчики объезжают полицейских в карантин

Людям приходится стоять на остановках по полчаса.

Как известно, сейчас общественный транспорт может работать только при условии наполненности салона не больше, чем на 50%. Всех, кто нарушает данное правило полиция штрафует.

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Водители маршруток нашли предельно простой способ избежать проверки – маршрутки просто перестали останавливаться на остановке, где поставили контрольный пункт. А вот жители микрорайона в данной ситуации стали на сторону водителей маршруток, так как они попросту не могут добраться на работу.

Очевидцы говорят, что ни одна маршрутка не остановилась на остановке за последние несколько минут, поэтому люди уже готовы идти на полицию с кулаками.

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Как известно, начиная с 23 марта в Киеве начали действовать ограничения “красной“ зоны. Для данной зоны в Украине предусмотрены ряд ограничений, которые касаются транспорта. Так, в салоне автобусов, троллейбусов, маршруток и трамваев не может быть заполнено больше 50% салона.

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