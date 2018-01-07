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Что делать с евробляхами: Южанина предложила решение

Комментариев: 11
Южанина предложила воспользоваться опытом Молдовы, которая применила понижающий коэффициент к действующим ставкам акцизного налога и всех других налогов, установленных в стране.
Что делать с евробляхами: Южанина предложила решение

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Вопрос снижения пошлины и налогов на импорт автомобилей из-за границы должен приниматься с учетом экономического обоснования. Так считает глава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина, о чем она рассказала в интервью изданию Новое Время. Бизнес.

“Все пошлины и налоги в Украине имели и имеют на то экономическое обоснование. Мы должны понять и получить от Министерства экономики выводы относительно того, какое экономическое будущее в нашей автомобилестроительной отрасли“, - сказала она.

По словам депутата, комитет должен получить от Ассоциации городов, от других министерств, связанных с расчетами, данные относительно пропускной способности украинских дорог: “ тот объем, “который выдержат наши дороги“.

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Южинина говорит, что такие расчеты делаются во всех европейских странах. И уже исходя из таких расчетов власти устанавливают ограничения. Она заявляет, что в Украине касательно таких автомобилей дополнительных ограничений нет.

“Мы должны придерживаться абсолютно всех европейских и международных обязательств, которые мы взяли на себя. У нас точно должны быть и транзит, и временный ввоз. Но, конечно, с ограничением для тех лиц, которые могут пользоваться таким автомобилями. То есть таможенный режим временного ввоза предоставляется нерезиденту, въезжает в Украину не более, чем на год. Передача в управление автомобиля гражданину Украины априори невозможна. Такие же ограничительные меры установлены сейчас и в Молдове, и в Беларуси. Полиция имеет право останавливать такой автомобиль и может транспортировать его до границы Украины. Именно потому, что он будет нарушать таможенные правила“, – заявила нардеп.

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Южанина предложила воспользоваться опытом Молдовы в этом вопросе. Она уже передала соответствующие материалы активистам.

“Эта страна применила понижающий коэффициент к действующим ставкам акцизного налога и всех других налогов, установленных в стране. Точно так же и мы можем подойти к этому вопросу... Ни в коем случае нельзя делать такую акцию по амнистии, то есть позволить растаможить автомобиль за бесценок. Поэтому я думаю, что будет справедливо, если к действующей шкале ставок акцизного налога мы применим определенный коэффициент. Например, они заплатят 25–30% от установленной ставки акцизного налога. Но с учетом тех ступенек, которые у нас сейчас есть по ставке акцизного налога в зависимости от возраста автомобиля“, – рассказала депутат.

На возраст нужно обращать особое внимание, подчеркнула она.

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“Нам часто приводят данные опираясь на опыт стран Евросоюза, мол, там существуют нулевые ставки на акциз, отсутствуют какие-либо налоги при ввозе автомобилей. Но мы знаем о том, какой высокий экологический налог там существует для автомобилей, которые доходят до определенного возраста“, - заявила глава парламентского комитета.

Южанина призвала искать компромисс. “Я уверена, надо искать свое решение для Украины и оно должно быть точно не таким, как хотелось бы одной стороне. Оно должно быть точно компромиссным“, - сказала она.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман выступает за снижение таможенных ставок на ввоз автомобилей.

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Теги: авторынок, налоги, импорт авто, евробляхи, Южанина
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Комментариев (12)
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Злой_Биша    08.01.2018, 00:04
Оценка:  0
Злой_Биша
В Украине могут и умеют строить ракеты и танки. Этим Украина и должна заниматься и дальше, а машинки пусть делают те, кто не могут делать ракеты и танки. Нет и не будет в ближайшие годы у нас отечественного автопрома и поэтому нечего спекулировать на эту тему, сохраняя акциз и другие поборы с людей.
гость  (аноним)  08.01.2018, 00:03
Оценка:  0
гость
"fedjo
хитровылупленным? почему? почему я покупая авто все пошлины оплачивал?"

Потому что ТЫ полный ДИБИЛ, и не понимаешь, что твой гавеный таз рано или поздно сгниет, и прийдется покупать новый, и ОПЯТЬ платить НАЛОГИ! И так же твоим детям!
Так вот из за таких недоумков нас и е...бут!
гость  (аноним)  08.01.2018, 00:02
Оценка:  0
гость
Пусть сначала скажет где она взяла 1.5милиона чтобы заплатить налоги за свой новинький автомобиль, это же какая стоимость этого авто. И это все на скромную зарплату госслужащего.
гость  (аноним)  07.01.2018, 23:59
Оценка:  0
гость
... А по поводу компромисса - так нас порядка 5 миллионов, против вас, кучки придурков!
Просто затопчем нахрен! Ездите на своих УКРОБЛЯХАХ, дебилы, сами! За ЧТО платить НАЛОГ?
Что это за ДИВНОЕ слово НАЛОГ ? Опять народ развести? Не ВЫЙДЕТ!
Уже сыты вашими налогами по горло!
Злой_Биша    08.01.2018, 00:07
Оценка:  0
Злой_Биша
Пора бы уже начать топтать. Сил больше нет терпеть это блчдство...
гость  (аноним)  07.01.2018, 23:54
Оценка:  0
гость
Что за бред под названием НАЛОГ ? Кому и за что я должен платить?
Херовы правители - идите работать, а не деньги у народа отжимать!
Хрена я вам заплачу какие нибудь налоги, хватит с нас обмана и издевательства!
Как ездил так и ездить буду на машине с еврономерами, и хрена что вы мне сделаете...
fedjo    07.01.2018, 23:45
Оценка:  0
fedjo
хитровылупленным? почему? почему я покупая авто все пошлины оплачивал?
jupiters    07.01.2018, 23:28
Оценка:  +1
jupiters
коздомордные активисты-все плотят налоги-и евробляди должны платить налоги!
jupiters    07.01.2018, 23:25
Оценка:  +1
jupiters
на авто-должны быть высокие налоги!
на авто-на електро.и газе-должны быть освобождены от налогов..
я-за екологию!
....все раковые заболевания в основном от выхлопов автомобилей!
отчисление от продажи дизеля и бензина должны ити на помощь онко больным и высадку деревьев....
а козламкоторые ленятся .б
П    07.01.2018, 18:31
Оценка:  +1
П
Да,нормальных там нет.
МаксимУм    07.01.2018, 18:21
Оценка:  +8
МаксимУм
Не надо нам растаможку, дайте европейские зарплаты!
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