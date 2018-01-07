Что делать с евробляхами: Южанина предложила решение

Южанина предложила воспользоваться опытом Молдовы, которая применила понижающий коэффициент к действующим ставкам акцизного налога и всех других налогов, установленных в стране.

Читай также: СМИ: Полицейский на еврономерах устроил смертельное ДТП

Вопрос снижения пошлины и налогов на импорт автомобилей из-за границы должен приниматься с учетом экономического обоснования. Так считает глава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина, о чем она рассказала в интервью изданию Новое Время. Бизнес.

“Все пошлины и налоги в Украине имели и имеют на то экономическое обоснование. Мы должны понять и получить от Министерства экономики выводы относительно того, какое экономическое будущее в нашей автомобилестроительной отрасли“, - сказала она.

По словам депутата, комитет должен получить от Ассоциации городов, от других министерств, связанных с расчетами, данные относительно пропускной способности украинских дорог: “ тот объем, “который выдержат наши дороги“.

Читай также: В Одессе водитель авто на еврономерах выиграл суд у таможни

Южинина говорит, что такие расчеты делаются во всех европейских странах. И уже исходя из таких расчетов власти устанавливают ограничения. Она заявляет, что в Украине касательно таких автомобилей дополнительных ограничений нет.

“Мы должны придерживаться абсолютно всех европейских и международных обязательств, которые мы взяли на себя. У нас точно должны быть и транзит, и временный ввоз. Но, конечно, с ограничением для тех лиц, которые могут пользоваться таким автомобилями. То есть таможенный режим временного ввоза предоставляется нерезиденту, въезжает в Украину не более, чем на год. Передача в управление автомобиля гражданину Украины априори невозможна. Такие же ограничительные меры установлены сейчас и в Молдове, и в Беларуси. Полиция имеет право останавливать такой автомобиль и может транспортировать его до границы Украины. Именно потому, что он будет нарушать таможенные правила“, – заявила нардеп.

Читай также: В Бердянске три авто с еврономерами оштрафовали на миллионы

Южанина предложила воспользоваться опытом Молдовы в этом вопросе. Она уже передала соответствующие материалы активистам.

“Эта страна применила понижающий коэффициент к действующим ставкам акцизного налога и всех других налогов, установленных в стране. Точно так же и мы можем подойти к этому вопросу... Ни в коем случае нельзя делать такую акцию по амнистии, то есть позволить растаможить автомобиль за бесценок. Поэтому я думаю, что будет справедливо, если к действующей шкале ставок акцизного налога мы применим определенный коэффициент. Например, они заплатят 25–30% от установленной ставки акцизного налога. Но с учетом тех ступенек, которые у нас сейчас есть по ставке акцизного налога в зависимости от возраста автомобиля“, – рассказала депутат.

На возраст нужно обращать особое внимание, подчеркнула она.

Читай также: В Украине за год угнали 300 автомобилей на еврономерах

“Нам часто приводят данные опираясь на опыт стран Евросоюза, мол, там существуют нулевые ставки на акциз, отсутствуют какие-либо налоги при ввозе автомобилей. Но мы знаем о том, какой высокий экологический налог там существует для автомобилей, которые доходят до определенного возраста“, - заявила глава парламентского комитета.

Южанина призвала искать компромисс. “Я уверена, надо искать свое решение для Украины и оно должно быть точно не таким, как хотелось бы одной стороне. Оно должно быть точно компромиссным“, - сказала она.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман выступает за снижение таможенных ставок на ввоз автомобилей.