В Киеве снова начнут перекрывать по выходным Крещатик
Проезд в выходные по Крещатику был разрешен с 7 декабря 2018 года по 24 января 2019.
В Киеве снова начнут перекрывать Крещатик по выходным. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения города Киева.
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Так, в субботу 26 января центральную улицу столицы перекроют с 19:00 до 20:00, а в воскресенье 27-го января - с 10:00 до 22:00.
Сообщается, что проезд в выходные по Крещатику был разрешен с 7 декабря 2018 года по 24 января 2019 - на время функционирования праздничного городка на Владимирском проезде.
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