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В Киеве снова начнут перекрывать по выходным Крещатик

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Проезд в выходные по Крещатику был разрешен с 7 декабря 2018 года по 24 января 2019.
Уже 26 января Крещатик перекроют с 19:00 до 20:00, а 27-го - с 10:00 до 22:00
Уже 26 января Крещатик перекроют с 19:00 до 20:00, а 27-го - с 10:00 до 22:00
kiev.informator.ua

В Киеве снова начнут перекрывать Крещатик по выходным. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения города Киева.

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Так, в субботу 26 января центральную улицу столицы перекроют с 19:00 до 20:00, а в воскресенье 27-го января - с 10:00 до 22:00.

Сообщается, что проезд в выходные по Крещатику был разрешен с 7 декабря 2018 года по 24 января 2019 - на время функционирования праздничного городка на Владимирском проезде.

Ранее сообщалось, зачем владелец электрокара Nissan Leaf заезжал на обычную АЗС.

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Теги: Киев, Крещатик, перекрытие дорог
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Комментариев (1)
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PUTINCHYIJ    25.01.2019, 15:23
Оценка:  0
PUTINCHYIJ
в poT oн
e b e т с я......Для кого, для чего???
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