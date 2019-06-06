На украинских дорогах запланировано сужение крайней левой полосы

Для старых трасс новая норма является рекомендательной.

В Украине новые скоростные трассы будут строить с зауженной левой полосой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Такое решение будет введено с 1 сентября 2019 года.

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Отныне при строительстве новых дорог первой категории - с 3 и более полосами движения в одном направлении - крайняя левая полоса будет проектироваться шириной 3,5 м вместо старой нормы - 3,75 м. Кроме этого, внедряется расширение остановочной полосы с 2,5 м до 3 м при строительстве дорог 1 и 2 категорий.

Известно, что нынешние размеры остановочной полосы слишком малы и часто становятся причинами аварий, особенно это касается припаркованных грузовиков. В то же время, сужение крайней левой полосы заставит водителей быть более внимательными и “сделает невозможным превышение разрешенной скорости на дорогах“, - отметили в Минрегионе.

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Что касается сужения левой скоростной полосы и расширения остановочной правой на старых дорогах 1 и 2 категорий, то данная норма является всего лишь рекомендованной при ремонте этих трасс.

Ранее сообщалось, что дороги в Украине сделают безопаснее с помощью шумовых полос - Парцхаладзе.