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На украинских дорогах запланировано сужение крайней левой полосы

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Для старых трасс новая норма является рекомендательной.
Крайняя левая полоса будет проектироваться шириной 3,5 м вместо старой нормы - 3,75 м
Крайняя левая полоса будет проектироваться шириной 3,5 м вместо старой нормы - 3,75 м
tsn.ua

В Украине новые скоростные трассы будут строить с зауженной левой полосой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Такое решение будет введено с 1 сентября 2019 года.

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Отныне при строительстве новых дорог первой категории - с 3 и более полосами движения в одном направлении - крайняя левая полоса будет проектироваться шириной 3,5 м вместо старой нормы - 3,75 м. Кроме этого, внедряется расширение остановочной полосы с 2,5 м до 3 м при строительстве дорог 1 и 2 категорий.

Известно, что нынешние размеры остановочной полосы слишком малы и часто становятся причинами аварий, особенно это касается припаркованных грузовиков. В то же время, сужение крайней левой полосы заставит водителей быть более внимательными и “сделает невозможным превышение разрешенной скорости на дорогах“, - отметили в Минрегионе.  

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Что касается сужения левой скоростной полосы и расширения остановочной правой на старых дорогах 1 и 2 категорий, то данная норма является всего лишь рекомендованной при ремонте этих трасс.

Ранее сообщалось, что дороги в Украине сделают безопаснее с помощью шумовых полос - Парцхаладзе.

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Теги: дорога 1 категории, Минрегион, ремонт дорог
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Комментариев (1)
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f18    06.06.2019, 16:12
Оценка:  0
f18
Сужение самой скоростной полосы? Вы там упоротые в гавнище походу
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