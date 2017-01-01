Что стало причиной 46% ДТП в Киеве - полиция назвала причину

46% ДТП произошло из-за нарушения правил маневрирования.

Украинским водителям нужно особенно внимательно отнестись к правилам маневрирования depositphotos.com

Появилась интересная статистика причин ДТП в Киеве за первые 4 месяца 2019 года. Информацию опубликовали на странице Патрульной полиции Киева в Facebook.

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46% ДТП произошло из-за нарушения правил маневрирования - то есть больше всего столкновений происходит, когда водители пытаются изменить полосу движения, поворачивают, идут на разворот, съезжают с дороги или сдают обратно.

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Еще 25% вызваны несоблюдением водителями безопасной дистанции. При этом всего 13% аварий произошли из-за превышения скорости, а 4% - за нарушение правил проезда перекрестков.

Надеемся, украинские водители сделают правильные выводы из этих данных и будут проявлять большую осторожность на дорогах.

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