Как правильно вести себя после ДТП - инструкция полиции

В случае ДТП следует вызвать полицию и скорую помощь.

За первые 6 месяцев 2019 года только в Хмельницкой области было задержано 123 водителя, скрывшихся с места ДТП. Местная патрульная полиция напомнила водителям, как необходимо себя вести в случае аварии.

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После столкновения покидать место происшествие запрещено. Водителю необходимо остановить машину, включить аварийку и поставить знак аварийной остановки. Перемещать авто и причастные к ДТП предметы тоже запрещается.

Далее необходимо вызвать скорую и заняться обеспечением домедицинской помощи, если есть пострадавшие. Если это невозможно, отвезти потерпевшего в больницу самостоятельно. Перед этим необходимо зафиксировать расположение следов происшествия.

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В больнице нужно сообщить свою фамилию и номерной знак своего авто (с предъявлением удостоверения водителя, или другого документа, удостоверяющего особу, и регистрационного документ на транспорт). После этого надо вернуться на место ДТП.

Сообщить о ДТП в полицию, взять контакты свидетелей, ждать полицию. После этого надо обеспечить сохранность следов происшествия - оградить их и организовать объезд.

Употреблять алкогольные напитки, наркотики и другие препараты на их основе, кроме входящих в утвержденный список лекарств в аптечке, запрещено.

Ранее сообщалось, что отремонтированную трассу "Одесса-Рени" испортили во время проверки качества работ.