В украинских автошколах учат водить с нарушением ПДД - юрист

По словам юриста, ученики автошкол учатся вождению не зная ПДД.

Известный автоюрист Владимир Карваев обратил внимание на то, что обучение в украинских автошколах противоречит некоторым пунктам Правил дорожного движения.

Читай также: Автошкола VS частный инструктор: Где лучше научат водить авто

“В подготовке водителей есть существенный порок! Кандидатов обучают вождению без знания ПДД, в нарушение требований пункта 24.3. самих Правил“, - говорится на странице адвоката в FB.

По словам юриста, ученики автошкол учатся вождению не зная ПДД.

Читай также: Найди все нарушения на видео: В Каменском произошло показательное ДТП с трамваем

“Что скажете, если порядок будет изменен? Сначала сдача теории, включая экстернатуру, и лишь потом вождение по дорогам общего пользования с аттестованным инструктором!“, - предлагает Владимир Караваев.

Ранее сообщалось, что женщина сбила насмерть собственного инструктора на экзамене по вождению.