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В украинских автошколах учат водить с нарушением ПДД - юрист

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По словам юриста, ученики автошкол учатся вождению не зная ПДД.
Обучение в украинских автошколах противоречит некоторым пунктам Правил дорожного движения
Обучение в украинских автошколах противоречит некоторым пунктам Правил дорожного движения
depositphotos.com

Известный автоюрист Владимир Карваев обратил внимание на то, что обучение в украинских автошколах противоречит некоторым пунктам Правил дорожного движения.

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“В подготовке водителей есть существенный порок! Кандидатов обучают вождению без знания ПДД, в нарушение требований пункта 24.3. самих Правил“, - говорится на странице адвоката в FB.

По словам юриста, ученики автошкол учатся вождению не зная ПДД.

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“Что скажете, если порядок будет изменен? Сначала сдача теории, включая экстернатуру, и лишь потом вождение по дорогам общего пользования с аттестованным инструктором!“, - предлагает Владимир Караваев.

Ранее сообщалось, что женщина сбила насмерть собственного инструктора на экзамене по вождению.

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Теги: Автошколы, юрист, ПДД
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