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Кабмин запретил полиции штрафовать евробляхеров до конца года

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Такую меру приняли, чтобы избежать конфликтов на время разработки новых законопроектов.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
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Кабмин передал распоряжение полиции не штрафовать “евробляхеров“ до 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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Такую меру приняли, чтобы избежать конфликтов на время разработки новых законопроектов, которые долгосрочно решат проблему растаможки автомобилей в Украине.

“Мы должны решить проблемы с владельцами “евроблях“. Наш министр транспорта находится в постоянной коммуникации с активистами. Мы сегодня приняли решение, что до того, как не найдем адекватный выход из этой ситуации, мы просто не будем применять штрафы“, - заявил Гончарук.

Ранее сообщалось, что украинским водителям разрешат предъявлять права на смартфоне.

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Теги: евробляхи, закон, штрафы, Гончарук
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