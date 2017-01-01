Кабмин запретил полиции штрафовать евробляхеров до конца года

Такую меру приняли, чтобы избежать конфликтов на время разработки новых законопроектов.

Кабмин передал распоряжение полиции не штрафовать “евробляхеров“ до 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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Такую меру приняли, чтобы избежать конфликтов на время разработки новых законопроектов, которые долгосрочно решат проблему растаможки автомобилей в Украине.

“Мы должны решить проблемы с владельцами “евроблях“. Наш министр транспорта находится в постоянной коммуникации с активистами. Мы сегодня приняли решение, что до того, как не найдем адекватный выход из этой ситуации, мы просто не будем применять штрафы“, - заявил Гончарук.

Ранее сообщалось, что украинским водителям разрешат предъявлять права на смартфоне.