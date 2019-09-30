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Украинским водителям разрешат предъявлять права на смартфоне

Комментариев: 5
Права будут доступны в электронном кабинете водителя - откуда автомобилисты и смогут их предъявлять.
В ближайшем времени нововведение запустят в пилотном режиме
В ближайшем времени нововведение запустят в пилотном режиме
facebook.com/doradvpozov

В Украине впервые планируют разрешить предъявлять удостоверения водителя в электронном виде на смартфоне.

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Об этом сообщает УНН со ссылкой на слова министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Сообщается, что права будут доступны в электронном кабинете водителя - откуда автомобилисты и смогут их предъявлять.

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“Скоро мы запустим пилотный проект, где каждый сможет использовать электронные водительские права у себя в кабинете, в смартфоне. И показывать, когда вас остановили полицейские, электронные права“, - сказал Федоров.

Ранее сообщалось, что евробляхеров штрафуют, несмотря на отмену штрафов - СМИ.

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Теги: права, закон, штрафы
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  30.09.2019, 16:29
Оценка:  +1
гость
А забирать права будут вместе с смартфоном, как гопники))))
гость  (аноним)  30.09.2019, 16:09
Оценка:  +1
гость
Сказочные идиоты
sharry-sharry    30.09.2019, 16:06
Оценка:  +1
sharry-sharry
Проверить в базе легко левые права или нет.
Мыкола    30.09.2019, 15:55
Оценка:  +2
Мыкола
Поддельные права на смартфоне не отличишь от настоящих!
П    30.09.2019, 16:44
Оценка:  0
П
Ты, наверно, до сих пор лопухом подтираешься.
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