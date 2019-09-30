Украинским водителям разрешат предъявлять права на смартфоне

Права будут доступны в электронном кабинете водителя - откуда автомобилисты и смогут их предъявлять.

В ближайшем времени нововведение запустят в пилотном режиме facebook.com/doradvpozov

В Украине впервые планируют разрешить предъявлять удостоверения водителя в электронном виде на смартфоне.

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Об этом сообщает УНН со ссылкой на слова министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Сообщается, что права будут доступны в электронном кабинете водителя - откуда автомобилисты и смогут их предъявлять.

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“Скоро мы запустим пилотный проект, где каждый сможет использовать электронные водительские права у себя в кабинете, в смартфоне. И показывать, когда вас остановили полицейские, электронные права“, - сказал Федоров.

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