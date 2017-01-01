"На ямках легче красть": Укравтодор откажется от ямочного ремонта

По словам министра, на таком виде работ процветает схема расхищение бюджетных денег.

Также Криклий отметил возможные трудности с ремонтом дорог в 2020 году Facebook.com

С нового 2020 года “Укравтодор“ не будет использовать так называемый ямочный ремонт. Об этом сообщает глава “Укравтодора“ Владислав Криклий в интервью УНИАН.

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По его словам, на таком виде работ процветает схема расхищение бюджетных денег.

“На “ямках“ значительно легче “резать“ ресурсы, чем на капитальном ремонте дорог. Ведь трудно проверить, какая яма была отремонтирована“, - заявил министр.

Также Криклий отметил возможные трудности с ремонтом дорог в 2020 году:

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“Депутаты оставили часть акцизов на местах. Считаю, что они немного не разобрались. Таким образом, эти деньги могут размыться и не пойти на дороги. Кому-то покрасят скамейку или сто гривен пенсии добавят“.

Кроме этого министр сообщил, что по новым правилам Дорожный фонд начнет пополняться за счет штрафов на габаритно-весовом контроле. Ранее эти деньги шли в общий бюджет.

Ранее сообщалось, что Шулявский мост до конца года достроить не успеют.