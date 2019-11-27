Шулявский мост до конца года достроить не успеют

Причина задержки, по словам транспортного инженера Виктора Петрука, - наступившие морозы.

С начала работ прошел почти год, а строители продолжают заниматься коммуникациями Facebook.com

Открытие Шулявского моста, запланированное на декабрь текущего года, вероятнее всего отложат на новый год. Об этом сообщает программа “Деньги“.

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“Экс-нардепа и скандального застройщика Максима Микитася недавно выпустили из СИЗО под залог в 80 миллионов гривен. Микитась на всю страну обещал сдать известный всем киевлянам Шулявский мост до 30 ноября, но, как видим, проехать здесь можно только на тракторе“, - говорится в сюжете.

Причина задержки, по словам транспортного инженера Виктора Петрука, - наступившие морозы.

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“Металлический мост сильно сократился. Морозы сейчас. Это значит, что асфальт класть нельзя, и это означает, что путепровод будет стоять до весны“, - заявил Петрук.

С начала работ прошел почти год, а строители продолжают заниматься коммуникациями и никак не соберут металлический каркас. По сравнению с заявленной в 2018 году стоимостью за мост уже переплатили вдвое.

Ранее сообщалось, что стало известно, когда достроят Шулявский мост.