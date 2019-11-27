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Шулявский мост до конца года достроить не успеют

Комментариев: 4
Причина задержки, по словам транспортного инженера Виктора Петрука, - наступившие морозы.
С начала работ прошел почти год, а строители продолжают заниматься коммуникациями
С начала работ прошел почти год, а строители продолжают заниматься коммуникациями
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Открытие Шулявского моста, запланированное на декабрь текущего года, вероятнее всего отложат на новый год. Об этом сообщает программа “Деньги“.

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“Экс-нардепа и скандального застройщика Максима Микитася недавно выпустили из СИЗО под залог в 80 миллионов гривен. Микитась на всю страну обещал сдать известный всем киевлянам Шулявский мост до 30 ноября, но, как видим, проехать здесь можно только на тракторе“, - говорится в сюжете.

Причина задержки, по словам транспортного инженера Виктора Петрука, - наступившие морозы.

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“Металлический мост сильно сократился. Морозы сейчас. Это значит, что асфальт класть нельзя, и это означает, что путепровод будет стоять до весны“, - заявил Петрук.

С начала работ прошел почти год, а строители продолжают заниматься коммуникациями и никак не соберут металлический каркас. По сравнению с заявленной в 2018 году стоимостью за мост уже переплатили вдвое.

Ранее сообщалось, что стало известно, когда достроят Шулявский мост.

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Теги: Шулявский мост, коррупция, ремонт, дороги
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  27.11.2019, 18:36
Оценка:  0
гость
мрази проклятые!
Эксперд  (аноним)  27.11.2019, 18:28
Оценка:  +1
Эксперд
Что такое шулявский год???_)))
Эксперд  (аноним)  27.11.2019, 18:27
Оценка:  +1
Эксперд
Я прочитав заглавие статьи не понял ни к у я!!!))
SERGE_M    27.11.2019, 18:18
Оценка:  +2
SERGE_M
Не чекали морозів!
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