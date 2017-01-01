Совсем скоро: Зеленский сообщил, когда ждать электронные права

По словам президента, идет проект создания так называемой “страны в смартфоне“.

Обещанный проект электронных прав и техпаспорта в Украине запустят до конца текущего года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на YouTube-канале Офиса президента Украины.

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По словам президента, идет проект создания так называемой “страны в смартфоне“ и среди первых шагов будет запуск приложения с электронными водительскими документами.

“Сейчас мы все работаем над нашим большим проектом диджитализации нашей страны. Электронное удостоверение водителя и техпаспорт уже скоро, прям скоро-скоро будет у вас в смартфоне“, - говорит президент.

Ранее сообщалось, что украинцы смогут заказывать водительское удостоверение онлайн.