При каких условиях в Украине появятся качественные дороги - мнение премьера Гончарука

Важными факторами должно быть также появление подрядчиков, конкуренции и тендеров.

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Качественные дороги между крупными городами и областными центрами в Украине появятся, если обновить руководство региональных подразделений “Укравтодора“. Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук в интервью 1+1.

“Я призываю новых руководителей “Укравтодора“ и “Укртрансбезопасности“ максимально быстро обновить руководящий состав в областях, потому что я убежден, что те люди, которые работали там до сих пор, в подавляющем большинстве или представляли интересы “смотрящих“, или закрывали на это глаза“, - сказал Гончарук.

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Гончарук отметил, что благодаря качественной кадровой политике для украинцев снизится стоимость дорог при строительстве и на этапе эксплуатации. Также важными факторами должно быть появление подрядчиков, конкуренции и тендеров.

Ранее сообщалось, что Укравтодор откажется от ямочного ремонта.