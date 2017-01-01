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Укравтодор рассказал, какие дороги засыпало снегом

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Сообщается, что из-за циклона выпал снег в западной, центральной и северной части Украины.
Укравтодор рассказал, какие дороги засыпало снегом
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Укравтодор рассказал, какие дороги засыпало снегом
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В Украине наблюдается ухудшение погодных условий в связи с тем, что с запада на территорию Украины переместился циклон. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

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Сообщается, что из-за циклона выпал снег в западной, центральной и северной части Украины. В частности во Львовской, Житомирской, Кировоградской областях, на Прикарпатье, в Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Тернопольской, Черниговской, Одесской областях.

По информации Укравтодора, дорожники всю ночь чистили дороги и распределяли противогололедные смеси.

По прогнозу погоды, сильный ветер и снегопады с гололедом ожидаются и 3 декабря, поэтому водителям стоит быть предельно осторожными.

Ранее сообщалось, что Автодор не смог потратить 6,3 млрд грн из бюджета на дороги в 2019 году.

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Теги: погода, предупреждение, Укравтодора
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