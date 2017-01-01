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В Украине начали фиксировать на видео сдачу экзамена по вождению

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Обязательной видеофиксация экзаменов станет начиная с 2020 года.
В Украине начали фиксировать на видео сдачу экзамена по вождению
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В Украине начали фиксировать на видео сдачу экзамена по вождению
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Практический экзамен на получение водительских прав будут фиксировать с помощью специальных технических средств, установленных в каждом экзаменационном авто. Об этом сообщил зам главы Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.

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Обязательной видеофиксация экзаменов станет начиная с 2020 года. Но уже с 24 декабря в каждом регионе страны появятся автомобили со специальными камерами. Всего будет работать 440 таких приборов.

Во время тестового периода видео экзаменов будет храниться в течении 10 дней. В этот период водитель может отказаться от фиксации процесса сдачи экзамена. Но после вступления в силу новых правил, отказ от видеофиксации приведет к недопуску к экзамену.

Ранее сообщалось, что адвокаты напоминают о новых наказаниях за перегруженные грузовики.

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Теги: экзамены, права, видеофиксация
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