Обязательной видеофиксация экзаменов станет начиная с 2020 года.

В Украине начали фиксировать на видео сдачу экзамена по вождению

В Украине начали фиксировать на видео сдачу экзамена по вождению

Практический экзамен на получение водительских прав будут фиксировать с помощью специальных технических средств, установленных в каждом экзаменационном авто. Об этом сообщил зам главы Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.

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Обязательной видеофиксация экзаменов станет начиная с 2020 года. Но уже с 24 декабря в каждом регионе страны появятся автомобили со специальными камерами. Всего будет работать 440 таких приборов.

Во время тестового периода видео экзаменов будет храниться в течении 10 дней. В этот период водитель может отказаться от фиксации процесса сдачи экзамена. Но после вступления в силу новых правил, отказ от видеофиксации приведет к недопуску к экзамену.

Ранее сообщалось, что адвокаты напоминают о новых наказаниях за перегруженные грузовики.