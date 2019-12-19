Адвокаты напоминают о новых наказаниях за перегруженные грузовики

Таким образом, по новым правилам, за перегруженный на 5-10% грузовик штраф составляет 8,5 тысячи гривен.

По стандартам вес фуры не может превышать 40 тонн facebook.com

Юристы напоминают о штрафах за перегруженные фуры. Информацию опубликовал “Дорожный Адвокат“ в Facebook.

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Так, с 25 сентября 2019 года штраф за это нарушение достигает 34 тысяч гривен. По стандартам вес фуры не может превышать 40 тонн. При этом нагрузка на одну ось не должна превышать 11 тонн, на сдвоенную - 18 тонн, а на тройную - 24 тонны.

Таким образом, по новым правилам, за перегруженный на 5-10% грузовик штраф составляет 8,5 тысячи гривен.

В том случае, если избыток составляет 10-20% от нормы, то заплатить придется уже 17 тысяч гривен, а если более 20% - 34 тысячи гривен.

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