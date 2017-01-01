Стало известно, как будет выглядеть электронное водительское удостоверение

По словам премьера, доступ к сервису “Дія“ получили уже 5000 украинцев.

Судя по информации в видео, в базе 6 млн оцифрованных водительских удостоверений Скриншот видео

Стало известно, как будут выглядеть электронные права водителей. Видеодемонстрацию опубликовали на странице премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Facebook.

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По словам премьера, доступ к сервису “Дія“ получили уже 5000 украинцев. Судя по информации в видео, в базе 6 млн оцифрованных водительских удостоверений, выданных с 2013 года и 8 млн оцифрованных свидетельств о регистрации транспортных средств.

Ранее сообщалось, что адвокаты напоминают о новых наказаниях за перегруженные грузовики.