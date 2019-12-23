Отсчет пошел на дни: Стало известно, когда могут открыть Шулявский мост

Далее последует технический тест конструкции - для этого по мосту проедут 8 грузовиков, массой тридцать тонн каждый.

В случае успеха, мост могут открыть уже через неделю Скриншот видео

Кажется, что постройка нового Шулявского моста приближается к финальной стадии. Что происходит на месте строительство показали на видео в Сети.

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Сообщается, что работы ведутся круглосуточно и в настоящее время рабочие приступили к укладке дорожного покрытия. После того, как асфальт положат непосредственно на мосту, то же самое нужно будет сделать и на въездах на путепровод с разных направлений.

Далее последует технический тест конструкции. Для этого по мосту проедут 8 грузовиков, массой тридцать тонн каждый, а специальные устройства проведут замеры, как путепровод “реагирует” на нагрузку. В случае успеха, мост могут открыть уже через неделю.

Ранее сообщалось, заведется ли простоявший под открытым небом 21 год грузовик - видеоэксперимент.