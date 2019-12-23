Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Отсчет пошел на дни: Стало известно, когда могут открыть Шулявский мост

Комментариев: 2
Далее последует технический тест конструкции - для этого по мосту проедут 8 грузовиков, массой тридцать тонн каждый.
В случае успеха, мост могут открыть уже через неделю
В случае успеха, мост могут открыть уже через неделю
Скриншот видео

Кажется, что постройка нового Шулявского моста приближается к финальной стадии. Что происходит на месте строительство показали на видео в Сети.

Читай также: На каких машинах ездят самые наглые автомобилисты - исследование

Сообщается, что работы ведутся круглосуточно и в настоящее время рабочие приступили к укладке дорожного покрытия. После того, как асфальт положат непосредственно на мосту, то же самое нужно будет сделать и на въездах на путепровод с разных направлений.

Далее последует технический тест конструкции. Для этого по мосту проедут 8 грузовиков, массой тридцать тонн каждый, а специальные устройства проведут замеры, как путепровод “реагирует” на нагрузку. В случае успеха, мост могут открыть уже через неделю.

Ранее сообщалось, заведется ли простоявший под открытым небом 21 год грузовик - видеоэксперимент.

Поделись:
Теги: дороги, Шулявский мост, ремонт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
fargjon    23.12.2019, 14:49
Оценка:  0
fargjon
Ну мост откроют! А съезды, а вокруг моста когда поубирают и заасфальтируют. Под мостом срач, подземный переход обшарпаный. Грязь вокруг.
Свинаркик, а не Шулявка.
гость  (аноним)  23.12.2019, 14:46
Оценка:  +1
гость
кто сказал, что нельзя катать новый асфальт в дождь?! у нас - можно, на мосту как раз и катают.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь