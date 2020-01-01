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Машины Tesla обвиняют в самостоятельном ускорении, которое приводит к ДТП

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Соответствующую петицию ряд автомобилистов подали в американскую организацию по безопасности дорожного движения (NHTSA).
В петиции указано, что зафиксировано несколько десятков подобных случаев
В петиции указано, что зафиксировано несколько десятков подобных случаев
wikipedia.org

В США разгорается скандал с участием компании Tesla. После ряда аварий появились обвинения, что электрокары компании самопроизвольно ускоряются. 

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Соответствующую петицию ряд автомобилистов подали в американскую организацию по безопасности дорожного движения (NHTSA).

В петиции указано, что зафиксировано несколько десятков подобных случаев. В Tesla уже отреагировали на петицию и считают, что автор документа делает ставки на бирже на падение акций компании. Таким образом он пытается заработать.

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“Эта петиция является ложной и была создана “шортселлером“. Мы расследуем каждый случай, когда водители полагают, что автомобили разгонялись вопреки их действиям. В каждом случае, когда мы могли просматривать данные об машине, мы видели, что она работала без сбоев“, - заявили в Тесла.

Ранее сообщалось, как из груды металлолома мастера создают почти новую Tesla Model S - видео.

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Теги: ДТП, Tesla, Илон Маск, скандал
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