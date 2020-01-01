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Быстрее чем Tesla Model S: Nissan провел презентацию нового Leaf

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У электрокара 327 лошадиных сил, что дает ему возможность ускоряться от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунды.
Быстрее чем Tesla Model S: Nissan провел презентацию нового Leaf
© Autoevolution
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Быстрее чем Tesla Model S: Nissan провел презентацию нового Leaf
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В Испании представили гоночный электрокар Nissan Leaf 2-го поколения - Leaf NISMO RC. Об авто рассказал Авто24.

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Автомобиль весит всего 1220 килограммов, а его подвеску “прокачали“ специально для прохождения поворотов. Трековый спорткар имеет мало общего с массовой серийной моделью.

У электрокара 327 лошадиных сил, что дает ему возможность ускоряться от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунды. Да, это меньше, чем у Model S, но Leaf NISMO RC обгонит Tesla на любой трассе, благодаря лучшему прохождению поворотов. Показатели Tesla успешнее лишь на прямой, благодаря более мощному мотору.

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Кстати, сейчас самой мощной массовой версией Leaf является “e+“ с 218-сильным электромотором и аккумулятором на 62 кВт/ч, который обеспечивает до 385 километров автономного пробега (WLTP).

Ранее сообщалось, что в Украине продают советский автомобиль по цене нового Rolls-Royce.

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Теги: Leaf NISMO RC, Nissan Leaf, электрокар
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