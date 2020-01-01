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В Украине с 17 марта закроют почти 50% пунктов пропуска на границе

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107 ПП на границе закроют для международного регулярного пассажирского авиа-, железнодорожного и автобусного сообщения.
Государственная Пограничная служба Украины с 17 марта закроет 107 пунктов пропуска
Государственная Пограничная служба Украины с 17 марта закроет 107 пунктов пропуска
Скриншот youtube

Государственная Пограничная служба Украины закроет 107 пунктов пропуска, сообщает Униан со ссылкой на решение Кабмина.

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Правительство Украины приняло решение с полуночи 17 марта до 3 апреля закрыть 107 пунктов пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского авиа-, железнодорожного и автобусного сообщения.

Из 230 контрольных пунктов будут функционировать 123. Как заявил председатель ГПС Сергей Дейнеко во время брифинга по результатам заседания Кабмина преимущественно будут закрыты пункты с небольшим потоком пассажиров.Так что открытых пунктов должно хватить для обеспечения стабильных пропускных операций на границе.

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Ранее СНБО привел в действие решение о запрете въезда в Украину иностранцев с полуночи 16 марта до 3 апреля. Граждане Украины, путешествующие собственным транспортом, смогут свободно пересекать пункты пропуска.

Ранее сообщалось, что 12 марта в Киеве начали работу камеры фото- и видеофиксации: Адреса.

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Теги: пункты пропуска, СНБО, Кабинет Министров Украины
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