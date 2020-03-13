Банки арестовуют счета клиентов, не оплативших штрафы за нарушение парковки

После урегулирования вопроса с оплатой арест со счета обещают снимать в течение 1 - 3 дней.

В Украине банки начали блокировать счета клиентов, не оплативших штрафы за нарушение правил парковки, сообщает Авто24.

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Банковские счета клиентов, оштрафованных за неправильную парковку, теперь блокируются в случае неуплаты. Причем блокируется весь счет.

Пользователи мобильного банкинга начали получать сообщения об остановке всех расходных операций в связи с арестом счета.

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Анализ показал, что инициатива остановки движения по счетам выходит от Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. В состав которой входит и муниципальная парковочная инспекция.

Для разблокирования счета клиент должен будет внести штрафную сумму и пеню с другого счета. После урегулирования вопроса с оплатой арест со счета обещают снимать в течение 1 - 3 дней.

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Ранее блокировка счета возможна была только после предъявления бумажного запроса от исполнительной службы. С конца 2019 года банками принимаются требования на арест или разблокировку счета онлайн.

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Ранее сообщалось, что в Украине по закону нельзя пользоваться каждым 20-м авто - почему.