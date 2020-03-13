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Банки арестовуют счета клиентов, не оплативших штрафы за нарушение парковки

Комментариев: 6
После урегулирования вопроса с оплатой арест со счета обещают снимать в течение 1 - 3 дней.
Пользователи мобильного банкинга начали получать сообщения об аресте счета
Пользователи мобильного банкинга начали получать сообщения об аресте счета
Скриншот youtube

В Украине банки начали блокировать счета клиентов, не оплативших штрафы за нарушение правил парковки, сообщает Авто24.

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Банковские счета клиентов, оштрафованных за неправильную парковку, теперь блокируются в случае неуплаты. Причем блокируется весь счет. 

Пользователи мобильного банкинга начали получать сообщения об остановке всех расходных операций в связи с арестом счета.

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Анализ показал, что инициатива остановки движения по счетам выходит от Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. В состав которой входит и муниципальная парковочная инспекция.

Для разблокирования счета клиент должен будет внести штрафную сумму и пеню с другого счета. После урегулирования вопроса с оплатой арест со счета обещают снимать в течение 1 - 3 дней.

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Ранее блокировка счета возможна была только после предъявления бумажного запроса от исполнительной службы. С конца 2019 года банками принимаются требования на арест или разблокировку счета онлайн.

Скриншот

Ранее сообщалось, что в Украине по закону нельзя пользоваться каждым 20-м авто - почему.

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Теги: Департамента транспортной инфраструктуры, КГГА, парковочная инспекция
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Комментариев (6)
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Seff  (аноним)  13.03.2020, 16:12
Оценка:  0
Seff
Да, уже прошел через это. Охренел от того что заблокировали приват из-за неуплаты штрафа. При том что без всякого предупреждения и уведомления.
Teryk    13.03.2020, 15:03
Оценка:  -1
Teryk
Це з якого переляку, щоб Ми Всі виводили гроші з банків?
Teryk    13.03.2020, 15:04
Оценка:  -1
Teryk
дякую за попередження
гость  (аноним)  13.03.2020, 15:02
Оценка:  0
гость
14-54 - что б тебя припарковали на кладбище навсегда, на все твои деньги на карточке.
Антибес    13.03.2020, 14:54
Оценка:  -20
Антибес
Это правильное решение.А то черти хитрожoпые не хотят парковаться на подземных платных парковках.Хотят халявы.Держите"халяву"в обе руки!)))))
Teryk    13.03.2020, 15:08
Оценка:  -2
Teryk
Решение не правильное, Автомобили должны эвакуировать, что за бред про блокировку счетов?
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