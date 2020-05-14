На Киевщине начали работу полицейские на велосипедах

Патрульные будут обеспечивать общественный порядок и безопасность в городах области.

В Киевской области полицейский велопатруль возобновил сезон работы. Правоохранители на велосипедах будут обеспечивать порядок в Броварах, Белой Церкви и Вышгороде.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Полицейские на велосипедах будут обеспечивать безопасность в парках, скверах, прибрежных и лесопарковых зонах. Также патрульные проводят профилактические беседы по соблюдению ПДД и правил поведения у водоемов.

“Стоит отметить, что преимуществом велопатруля является скорость реагирования на правонарушения и оперативность действий. Велосипед значительно “мобильнее“ и на нем можно оперативно добраться в те места, куда полицейский автомобиль не проедет“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что такси разрешили ездить по полосе общественного транспорта.