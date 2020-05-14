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На Киевщине начали работу полицейские на велосипедах

Комментариев: 2
Патрульные будут обеспечивать общественный порядок и безопасность в городах области.
В Киевской области полицейский велопатруль возобновил сезон работы
В Киевской области полицейский велопатруль возобновил сезон работы
Скрин

В Киевской области полицейский велопатруль возобновил сезон работы. Правоохранители на велосипедах будут обеспечивать порядок в Броварах, Белой Церкви и Вышгороде.

Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

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Полицейские на велосипедах будут обеспечивать безопасность в парках, скверах, прибрежных и лесопарковых зонах. Также патрульные проводят профилактические беседы по соблюдению ПДД и правил поведения у водоемов.

“Стоит отметить, что преимуществом велопатруля является скорость реагирования на правонарушения и оперативность действий. Велосипед значительно “мобильнее“ и на нем  можно оперативно добраться в те места, куда полицейский автомобиль не проедет“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что такси разрешили ездить по полосе общественного транспорта.

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Теги: полицейский, велопатруль, Киев, Киевская область
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Комментариев (2)
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Шаша*    14.05.2020, 11:31
Оценка:  -1
Шаша*
В намордниках! Что бы не покусали?
гость  (аноним)  14.05.2020, 11:15
Оценка:  +2
гость
Похоже, что велосипедисты стали доступны после объявления о сворачивании деятельности Uber.Eats в Украине.
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