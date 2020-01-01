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Такси разрешили ездить по полосе общественного транспорта

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В Кабмине разрежили таксистам ездить по полосе движения общественного транспорта.
Такси разрешили ездить по полосе общественного транспорта
Такси разрешили ездить по полосе общественного транспорта
depositphotos

Правительство разрешило украинским службам такси использовать отдельные полосы движения, отведенные для общественного транспорта. Об этом сообщил министр Инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

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Такое решение было принято в отношении официальных перевозчиков, которые имеют лицензию. Новые возможности позволят ускорить время на проезд пассажиров такси, а не терять время в пробках.

Нелегальных перевозчиков такое нововведение будет стимулировать к получению лицензии, считает Владислав Криклий.

Ранее мы сообщали, что в Киеве увеличили рейсы автобусов, но пускают только по спецпропуску. 

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Теги: такси, Кабмин, новости
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