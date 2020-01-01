Такси разрешили ездить по полосе общественного транспорта
В Кабмине разрежили таксистам ездить по полосе движения общественного транспорта.
Правительство разрешило украинским службам такси использовать отдельные полосы движения, отведенные для общественного транспорта. Об этом сообщил министр Инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.
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Такое решение было принято в отношении официальных перевозчиков, которые имеют лицензию. Новые возможности позволят ускорить время на проезд пассажиров такси, а не терять время в пробках.
Нелегальных перевозчиков такое нововведение будет стимулировать к получению лицензии, считает Владислав Криклий.
Ранее мы сообщали, что в Киеве увеличили рейсы автобусов, но пускают только по спецпропуску.
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