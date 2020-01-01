В Украине отменили штрафные баллы для водителей: Что это значит

Соответствующий закон после публикации в Голосе Украины вступил в силу.

Сегодня вступил в силу закон №566-IX, отменяющий понятие штрафных баллов для водителей. Документ опубликован в издании Голос Украины и, соответственно, вступил в силу в четверг, 14 мая.

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Напомним, ранее украинским водителям ежегодно начислялось 150 баллов, которые можно было использовать для оплаты штрафов за незначительные нарушения ПДД, зафиксированные автоматически. Одно нарушение “стоило“ 50 баллов.

Такая система работала в Украине с 2015 года. Она предусматривала погашение штрафов баллами за превышение скорости, нарушения правил остановки и стоянки, движение по полосе общественного транспорта и проезд на запрещающий сигнал.

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Закон об отмене штрафных баллов поддержали 302 народных депутата. Документ также подписал президент Владимир Зеленский.

С сегодняшнего дня баллы отменяются. Водителям придется сразу оплачивать штрафы

Ранее сообщалось о том, может ли полиция изъять автомобиль за неисправную подсветку номерного знака.