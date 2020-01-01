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В Кабмине пообещали взяться за нелегальные такси

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Министр подчеркнул, что Uber и Uklon не имеют соответствующих лицензий и являются карпулингами.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий
Министр инфраструктуры Владислав Криклий
Скриншот

Министр инфраструктуры Владислав Криклий разъяснил вчерашнее нововведение для таксистов, согласно которому они могут передвигаться по полосе общественного транспорта. Чиновник подчеркнул, что норма касается только лицензированных служб.

Об этом Владислав Криклий рассказал в комментарии ТСН

Владислав Криклий пояснил, что нововведение не относится к Uber и Uklon, так как они являются карпулингом (сервисами). 

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“Речь идет о лицензированных перевозчиках. И это в первую очередь о безопасности. Поэтому мы должны давать определенный пакет стимулов, потому что никто не хотел идти в лицензированные перевозчики, потому что это дополнительные проверки, медосмотр, уплата налогов и оформления как юридическое или физическое лицо предприниматель - и все уходили в тень. Это один из стимулов, чтобы выйти из тени“, - отметил министр.

Напомним, в четверг Кабмин внес изменения в ПДД и разрешил автомобилям такси передвигаться по полосам для общественного транспорта. Также чиновники разрешили здесь осуществление посадки и высадки пассажиров.

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Теги: Украина, такси, лицензия, Владислав Криклий
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