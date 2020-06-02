Соответствующие законопроекты зарегистрированы в Раде.

В Украине дороги могут сделать платными: Подробности (иллюстративное фото) depositphotos

На минувшей неделе в Раде зарегистрировали два законопроекта №3545 и №3544, согласно которым предлагается ввести платное перемещение большегрузных транспортных средств.

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В отличие от Европы, где платный проезд применяют на отдельных магистралях, оплачивать проезд грузовиков массой более 12 тонн и тяжелых автобусов предложено на всех дорогах страны. Ведь отдельные полосы для движения большегрузного транспорта пока находятся на стадии разработки.

Предполагается, что перечень платных дорог подготовит Кабинет министров.

Учет пропуска планируют устанавливать при помощи специального устройства, которое должно быть установлено на каждом автомобиле. Над тарифами проезда пока думают, а вот штрафы уже готовы:

первое нарушение оплаты планируют облагать штрафом в размере 3230 грн;

за повторное нарушение в течение года возьмут уже 6460 грн;

за отсутствие на ТС прибора учета и взимание платы за проезд по дороге штраф предлагают в размере 85 тыс грн.

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Средства полученные со штрафов планируют направлять в дорожный фонд.

В случае принятия законопроектов ответственность наступит для иностранных перевозчиков с 1.01.2021 года, а для украинских – с 1.01.2024 года .

Ранее мы сообщали, что в Украине ограничили движение грузовиков.

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