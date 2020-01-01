"Фантомы" Нацполиции все еще не выехали на дороги: в чем проблема

Автомобили-фантомы не вывели на улицы даже в тестовом режиме.

Несколько недель назад украинских водителей напугали появлением так называемых “Фантомов“ на дорогах. В то же время, новинка оказалась не так опасна.

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Все дело в том, что 4 авто-фантома полиции, которые создали на основе Skoda Kodiaq для фиксации на дороге превышений скорости, все еще не начали свою работу. Соответствующими сведениями поделилась спикер патрульной полиции Яна Кутовая:

“Они (эти автомобили) пока не работают“

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При этом, на данный момент неизвестно, когда эти автомобили начнут работу. На сегодняшний день, фантомы даже еще не запустили в тестовом режиме.

Как известно, эти авто смогут фиксировать нарушение ПДД прямо на ходу. В первую очередь эти авто будут настроены на фиксацию нарушений, связанных с превышением скорости на дорогах.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине появились авто-фантомы.