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За что украинцев могут лишить водительских прав в Польше: причины

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Украинские национальные права могут изъять полицейские из другой страны.
В Польше действуют куда более жесткие правила для водителей
В Польше действуют куда более жесткие правила для водителей
Скриншот/YouTube

Все чаще украинцы выезжают в Европу. При этом непосредственно в ЕС намного удобнее передвигаться на автомобиле, нежели на общественном транспорте (хоть он там и ходит достаточно хорошо).

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В связи с этим многих интересует вопрос, котируются ли украинские водительские права в Европе. На всей территории ЕС, как и в Польше признают права международного образца, а также права, выданные в странах, которые являются подписантами Венской конвенции 1968 года. Проще говоря в Польше, вы можете совершенно спокойно использовать права, которые вам выдали в Украине.

Украинские права действительны в Польше только 6 месяцев, после этого их нужно обменять на польские

Чтобы спокойно ездить с украинскими правами в Польше в МВД советуют придерживаться следующих правил:

  1. На автомобиле должен быть нанесен распознавательный знак Украины (флаг);
  2. Должен быть в наличии Договор обязательного страхования автотранспорта;
  3. Свидетельство про регистрацию автомобиля должно быть выдано на лицо, которое пересекает границу;
  4. Государственный номерной знак, индивидуальные номера – не действительны на территории других стран.

Забрали украинские права в Польше

depositphotos

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Хорошо, если в течение этих 6 месяцев вы без проблем отъездили по дорогам Польши и потом вернулись в Украину, но что делать, если вас лишили прав в Польше?

Для начала стоит разобраться за что в Польше могут забрать украинские водительские права:

  • За пьянку за рулем от 6 месяцев до 3 лет за дозу от 0,2 до 0,5 промилле/ от 3 до 15 лет за дозу свыше 0,5 промилле
  • Превышение допустимой скорости более, чем на 50 км/ч права забирают на три месяца
  • Превышение допустимого количества пассажиров права забирают на три месяца
  • За создание аварийной ситуации на дороге (решение о лишении прав и сроке этого лишения будет принимать суд).

Как забрать украинские водительские права в Польше

ГСЦ МВД

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Чаще всего, если у вас изъяли украинские права в Польше, то вы сможете вернуть их только в Украине. Согласно договоренности между странами, после изъятия, права отправляют по месту выдачи в Украине. Тут вы их сможете забрать и пользоваться ими дальше, как ни в чем не бывало. При этом в Польше вы не сможете использовать свои национальные права, пока у вас не закончится срок лишения.

Путь из Польши в Украину не близкий поэтому, к сожалению, права достаточно часто имеют свойство теряться по дороге. В этом случае вам просто необходимо прийти в СЦ МВД и сообщить о потере прав, после чего вам их восстановят.

Ранее мы писали о том, какие права и обязанности есть у украинских водителей.

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Теги: водительское удостоверение, права, Польша, полиция, нарушения
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