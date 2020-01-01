За что украинцев могут лишить водительских прав в Польше: причины

Украинские национальные права могут изъять полицейские из другой страны.

В Польше действуют куда более жесткие правила для водителей Скриншот/YouTube

Все чаще украинцы выезжают в Европу. При этом непосредственно в ЕС намного удобнее передвигаться на автомобиле, нежели на общественном транспорте (хоть он там и ходит достаточно хорошо).

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В связи с этим многих интересует вопрос, котируются ли украинские водительские права в Европе. На всей территории ЕС, как и в Польше признают права международного образца, а также права, выданные в странах, которые являются подписантами Венской конвенции 1968 года. Проще говоря в Польше, вы можете совершенно спокойно использовать права, которые вам выдали в Украине.

Украинские права действительны в Польше только 6 месяцев, после этого их нужно обменять на польские

Чтобы спокойно ездить с украинскими правами в Польше в МВД советуют придерживаться следующих правил:

На автомобиле должен быть нанесен распознавательный знак Украины (флаг); Должен быть в наличии Договор обязательного страхования автотранспорта; Свидетельство про регистрацию автомобиля должно быть выдано на лицо, которое пересекает границу; Государственный номерной знак, индивидуальные номера – не действительны на территории других стран.

Забрали украинские права в Польше

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Хорошо, если в течение этих 6 месяцев вы без проблем отъездили по дорогам Польши и потом вернулись в Украину, но что делать, если вас лишили прав в Польше?

Для начала стоит разобраться за что в Польше могут забрать украинские водительские права:

За пьянку за рулем от 6 месяцев до 3 лет за дозу от 0,2 до 0,5 промилле/ от 3 до 15 лет за дозу свыше 0,5 промилле

от 6 месяцев до 3 лет за дозу от 0,2 до 0,5 промилле/ от 3 до 15 лет за дозу свыше 0,5 промилле Превышение допустимой скорости более, чем на 50 км/ч права забирают на три месяца

права забирают на три месяца Превышение допустимого количества пассажиров права забирают на три месяца

права забирают на три месяца За создание аварийной ситуации на дороге (решение о лишении прав и сроке этого лишения будет принимать суд).

Как забрать украинские водительские права в Польше

ГСЦ МВД

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Чаще всего, если у вас изъяли украинские права в Польше, то вы сможете вернуть их только в Украине. Согласно договоренности между странами, после изъятия, права отправляют по месту выдачи в Украине. Тут вы их сможете забрать и пользоваться ими дальше, как ни в чем не бывало. При этом в Польше вы не сможете использовать свои национальные права, пока у вас не закончится срок лишения.

Путь из Польши в Украину не близкий поэтому, к сожалению, права достаточно часто имеют свойство теряться по дороге. В этом случае вам просто необходимо прийти в СЦ МВД и сообщить о потере прав, после чего вам их восстановят.

Ранее мы писали о том, какие права и обязанности есть у украинских водителей.