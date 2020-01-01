За что украинцев могут лишить водительских прав в Польше: причины
Все чаще украинцы выезжают в Европу. При этом непосредственно в ЕС намного удобнее передвигаться на автомобиле, нежели на общественном транспорте (хоть он там и ходит достаточно хорошо).
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В связи с этим многих интересует вопрос, котируются ли украинские водительские права в Европе. На всей территории ЕС, как и в Польше признают права международного образца, а также права, выданные в странах, которые являются подписантами Венской конвенции 1968 года. Проще говоря в Польше, вы можете совершенно спокойно использовать права, которые вам выдали в Украине.
Украинские права действительны в Польше только 6 месяцев, после этого их нужно обменять на польские
Чтобы спокойно ездить с украинскими правами в Польше в МВД советуют придерживаться следующих правил:
- На автомобиле должен быть нанесен распознавательный знак Украины (флаг);
- Должен быть в наличии Договор обязательного страхования автотранспорта;
- Свидетельство про регистрацию автомобиля должно быть выдано на лицо, которое пересекает границу;
- Государственный номерной знак, индивидуальные номера – не действительны на территории других стран.
Забрали украинские права в Польше
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Хорошо, если в течение этих 6 месяцев вы без проблем отъездили по дорогам Польши и потом вернулись в Украину, но что делать, если вас лишили прав в Польше?
Для начала стоит разобраться за что в Польше могут забрать украинские водительские права:
- За пьянку за рулем от 6 месяцев до 3 лет за дозу от 0,2 до 0,5 промилле/ от 3 до 15 лет за дозу свыше 0,5 промилле
- Превышение допустимой скорости более, чем на 50 км/ч права забирают на три месяца
- Превышение допустимого количества пассажиров права забирают на три месяца
- За создание аварийной ситуации на дороге (решение о лишении прав и сроке этого лишения будет принимать суд).
Как забрать украинские водительские права в Польше
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Чаще всего, если у вас изъяли украинские права в Польше, то вы сможете вернуть их только в Украине. Согласно договоренности между странами, после изъятия, права отправляют по месту выдачи в Украине. Тут вы их сможете забрать и пользоваться ими дальше, как ни в чем не бывало. При этом в Польше вы не сможете использовать свои национальные права, пока у вас не закончится срок лишения.
Путь из Польши в Украину не близкий поэтому, к сожалению, права достаточно часто имеют свойство теряться по дороге. В этом случае вам просто необходимо прийти в СЦ МВД и сообщить о потере прав, после чего вам их восстановят.
Ранее мы писали о том, какие права и обязанности есть у украинских водителей.
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