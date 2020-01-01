В ЕС планируют оборудовать алкотестерами все автомобили

Для борьбы с вождением в нетрезвом виде в Европе решили принимать радикальные меры.

В Европейском союзе утвердили пакет нововведений для повышения безопасности на дорогах. Так, для борьбы с пьяными водителями было решено оборудовать все ТС до 2024 года алкотестерами. Об этом сообщают иностранные СМИ.

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Планируется, что алкотестер будет использовать каждый водитель перед тем, как начать движение на авто. И если допустимый уровень алкоголя в крови будет превышен, то машина попросту не заведется.

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Кроме борьбы с пьяницами в ЕС решили добавить такие системы в каждом транспортном средстве:

Автоторможения и контроль скорости.

Автовключение всех датчиков поворота в момент резкого торможения, оповещение в момент движения задним ходом.

Отслеживание усталости водителя.

“Черный ящик“.

Систему автоизмерения давления в шинах авто..

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В случае успешной реализации утвержденных мер планируется, что в 2038 году показатели смертности в авариях снизятся на 25 тыс случаев, в травматизм – на 140 тысяч. Европейские эксперты уверены, что подавляющее число аварий (90%) случается в связи с человеческим фактором.

Ранее мы сообщали, что вину за вождение в пьяном виде можно доказать без проведения алкогольного теста.

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