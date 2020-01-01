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В ЕС планируют оборудовать алкотестерами все автомобили

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Для борьбы с вождением в нетрезвом виде в Европе решили принимать радикальные меры.
В ЕС планируют оборудовать алкотестерами все автомобили
В ЕС планируют оборудовать алкотестерами все автомобили
depositphotos

В Европейском союзе утвердили пакет нововведений для повышения безопасности на дорогах. Так, для борьбы с пьяными водителями было решено оборудовать все ТС до 2024 года алкотестерами. Об этом сообщают иностранные СМИ.

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Планируется, что алкотестер будет использовать каждый водитель перед тем, как начать движение на авто. И если допустимый уровень алкоголя в крови будет превышен, то машина попросту не заведется. 

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Кроме борьбы с пьяницами в ЕС решили добавить такие системы в каждом транспортном средстве:

  • Автоторможения и контроль скорости.
  • Автовключение всех датчиков поворота в момент резкого торможения, оповещение в момент движения задним ходом.
  • Отслеживание усталости водителя.
  • “Черный ящик“.
  • Систему автоизмерения давления в шинах авто..

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В случае успешной реализации утвержденных мер планируется, что в 2038 году показатели смертности в авариях снизятся на 25 тыс случаев, в травматизм – на 140 тысяч. Европейские эксперты уверены, что подавляющее число аварий (90%) случается в связи с человеческим фактором.

Ранее мы сообщали, что вину за вождение в пьяном виде можно доказать без проведения алкогольного теста. 

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Теги: ЕС, алкотестер, нововведение
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