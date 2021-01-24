Как вернуть права, которые забрали за неуплату алиментов: инструкция
Как известно, в Украине существует закон об алиментах, согласно которому, на родителей не выплачивающих алименты своим несовершеннолетним детям в срок, могут наложить ограничения. Одним из видов такого ограничения является лишение водительских прав.
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Также должнику могут запретить выезд за границу, и приостановить действие разрешения на оружие. Согласно данным портала opendatabot, реформа все же дала свои результаты и за последние годы наблюдается тенденция к уменьшению количества должников.
В то же время, у многих водителей есть вопрос о том, как снять ограничения на водительские права, если их забрали за неуплату алиментов.
Как вернуть права, которые изъяли за неуплату алиментов
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Вернуть права в принудительном порядке, не уплатив при этом алименты в полном объеме практически нереально. В то же время, есть некоторые категории граждан, у которых права не изымают:
- Военнослужащие
- Предприниматели
- Водители такси
- Работники транспортных предприятий
Подобная мера связана с тем, что заработок этих людей напрямую завязан на вождение и если забрать у них водительское удостоверение, то они попросту не смогут заработать денег, чтобы выплатить необходимую сумму.
Ранее мы рассказывали о том, что в Украине злостные алиментщики не могут продать автомобиль.
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