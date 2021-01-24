Как вернуть права, которые забрали за неуплату алиментов: инструкция

Самым простым способом вернуть права является выплата долга в полном объеме.

Как известно, в Украине существует закон об алиментах, согласно которому, на родителей не выплачивающих алименты своим несовершеннолетним детям в срок, могут наложить ограничения. Одним из видов такого ограничения является лишение водительских прав.

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Также должнику могут запретить выезд за границу, и приостановить действие разрешения на оружие. Согласно данным портала opendatabot, реформа все же дала свои результаты и за последние годы наблюдается тенденция к уменьшению количества должников.

В то же время, у многих водителей есть вопрос о том, как снять ограничения на водительские права, если их забрали за неуплату алиментов.

Как вернуть права, которые изъяли за неуплату алиментов

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Вернуть права в принудительном порядке, не уплатив при этом алименты в полном объеме практически нереально. В то же время, есть некоторые категории граждан, у которых права не изымают:

Военнослужащие Предприниматели Водители такси Работники транспортных предприятий

Подобная мера связана с тем, что заработок этих людей напрямую завязан на вождение и если забрать у них водительское удостоверение, то они попросту не смогут заработать денег, чтобы выплатить необходимую сумму.

Ранее мы рассказывали о том, что в Украине злостные алиментщики не могут продать автомобиль.