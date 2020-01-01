В Украине пострадавшего пешехода признали виновником ДТП: подробности

Девушка переходила дорогу в неположенном месте.

Удар был такой силы, что на маршрутке осталась вмятина Скриншот

Недавние судебные процессы свидетельствуют о том, что вскоре в Украине могут начать массово штрафовать пешеходов-нарушителей. Так, во Львовской области суд признал виновной студентку, которую сбила маршрутка.

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Известно, что девушка перебегала дорогу в неустановленном месте, а водитель не успел среагировать и притормозить. На фото, которые были сделаны на месте аварии заметно, что на самой маршрутке серьезная вмятина. У девушки медики диагностировали множественные ушибы.

“Перебегать дорогу в неустановленном месте запрещается, поэтому лицо можно спокойно притянуть к административной ответственности. В случае отсутствия лица можно рассмотреть дело“, — заявляют в суде.

Так, ситуацию для девушки ухудшил тот факт, что недавно на этой же улице была похожая авария, после чего тут нанесли дополнительную разметку пешеходных переходов. В АТП, где работает водитель маршрутки, рассказали, что в этой ситуации водитель попросту не успел среагировать.

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По словам юристов, прецедент, когда штраф выписывают пострадавшему пешеходу, который при этом нарушил правила, достаточно редкая практика в Украине. Отчасти это связано с тем, что при мелких ДТП люди попросту могут сказать, что не имеют документов и их отпускают.

Если же человека госпитализируют и забирают в больницу, то притянуть человека к ответственности гораздо сложнее.

В то же время, сумма штрафа вряд ли испугает нарушительницу и заставит ее воздерживаться от нарушения ПДД в дальнейшем, речь идет о 340 гривен штрафа и 450 гривнах судебного сбора.

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