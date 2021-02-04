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В водительских удостоверениях появятся новые отметки: что известно

Комментариев: 3
В КМУ хотят ввести целый ряд специальных отметок, которые будут наноситься на водительское удостоверение.
Речь идет даже об установке алкозамков
Речь идет даже об установке алкозамков
depositphotos

Уже в скором времени, водительские удостоверения украинцев могут измениться. Так, речь идет о появлении нескольких новых обозначений в документе.

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Так, если водитель должен пользоваться очками, контактными линзами, слуховым аппаратом, повязкой на глазу или протезом, это все будет внесено в водительское удостоверение.

Также в удостоверениях появятся специальные коды, которыми будут обозначены особенности конкретного транспортного средства и ограничения, которые наложены на водителя:

  1. управление только в светлое время суток (через час после восхода солнца и заканчивая за час до захода солнца);
  2. управление в определенном радиусе от места жительства владельца или же в пределах одного города/региона;
  3. управление транспортным средством без пассажиров;
  4. езда со скоростью не больше __ км/ч;
  5. управление автомобилем возможно только в сопровождении владельца водительских прав с такой же категорией или выше;
  6. без прицепа;
  7. запрет управления на автомагистралях;
  8. запрет управления под воздействием алкоголя;
  9. только управление транспортными средствами, оборудованными алкозамками, в соответствии с нормой EN 50436.

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Речь идет о проекте внесения изменений в положения Кабмина о порядке выдачи водительских прав № 340.

В то же время, пока остается под вопросом, кто будет вводить данные ограничения, так как сейчас в законодательстве Украины они не предусмотрены.

Ранее мы сообщали о том, как можно вернуть права, которые забрали за неуплату алиментов.

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Теги: водительское удостоверение, закон, Кабмин, права, постановление
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  04.02.2021, 11:36
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гость
Афтар, ти сафсэм коншиний, илэ ти так виёбывацца?
shk67    04.02.2021, 11:05
Оценка:  +3
shk67
Ибанутые менты! Особенно про особенность ТС!
Олюшениченька    04.02.2021, 11:12
Оценка:  0
Олюшениченька
а это тиап норм?

запрет управления под воздействием алкоголя;
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