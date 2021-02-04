В водительских удостоверениях появятся новые отметки: что известно
Уже в скором времени, водительские удостоверения украинцев могут измениться. Так, речь идет о появлении нескольких новых обозначений в документе.
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Так, если водитель должен пользоваться очками, контактными линзами, слуховым аппаратом, повязкой на глазу или протезом, это все будет внесено в водительское удостоверение.
Также в удостоверениях появятся специальные коды, которыми будут обозначены особенности конкретного транспортного средства и ограничения, которые наложены на водителя:
- управление только в светлое время суток (через час после восхода солнца и заканчивая за час до захода солнца);
- управление в определенном радиусе от места жительства владельца или же в пределах одного города/региона;
- управление транспортным средством без пассажиров;
- езда со скоростью не больше __ км/ч;
- управление автомобилем возможно только в сопровождении владельца водительских прав с такой же категорией или выше;
- без прицепа;
- запрет управления на автомагистралях;
- запрет управления под воздействием алкоголя;
- только управление транспортными средствами, оборудованными алкозамками, в соответствии с нормой EN 50436.
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Речь идет о проекте внесения изменений в положения Кабмина о порядке выдачи водительских прав № 340.
В то же время, пока остается под вопросом, кто будет вводить данные ограничения, так как сейчас в законодательстве Украины они не предусмотрены.
Ранее мы сообщали о том, как можно вернуть права, которые забрали за неуплату алиментов.
Полная версия правил
запрет управления под воздействием алкоголя;