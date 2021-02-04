В водительских удостоверениях появятся новые отметки: что известно

В КМУ хотят ввести целый ряд специальных отметок, которые будут наноситься на водительское удостоверение.

Уже в скором времени, водительские удостоверения украинцев могут измениться. Так, речь идет о появлении нескольких новых обозначений в документе.

Читай также: Как вернуть права, которые забрали за неуплату алиментов: инструкция

Так, если водитель должен пользоваться очками, контактными линзами, слуховым аппаратом, повязкой на глазу или протезом, это все будет внесено в водительское удостоверение.

Также в удостоверениях появятся специальные коды, которыми будут обозначены особенности конкретного транспортного средства и ограничения, которые наложены на водителя:

управление только в светлое время суток (через час после восхода солнца и заканчивая за час до захода солнца); управление в определенном радиусе от места жительства владельца или же в пределах одного города/региона; управление транспортным средством без пассажиров; езда со скоростью не больше __ км/ч; управление автомобилем возможно только в сопровождении владельца водительских прав с такой же категорией или выше; без прицепа; запрет управления на автомагистралях; запрет управления под воздействием алкоголя; только управление транспортными средствами, оборудованными алкозамками, в соответствии с нормой EN 50436.

Читай также: Права и техпаспорт в “Дия“: проблемы и варианты решения

Речь идет о проекте внесения изменений в положения Кабмина о порядке выдачи водительских прав № 340.

В то же время, пока остается под вопросом, кто будет вводить данные ограничения, так как сейчас в законодательстве Украины они не предусмотрены.

Ранее мы сообщали о том, как можно вернуть права, которые забрали за неуплату алиментов.