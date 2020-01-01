В Украине начали отменять штрафы для евроблях по 8500 грн: подробности

Суды массово отменяют штрафы, которые были выписаны без соблюдения всех формальностей.

В последнее время в Украине суды начали отменять штрафы за “евробляхи“ в размере 8,5 тысячи грн. В то же время, каждый подобный прецедент имеет свои особенности.

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Так, недавно в полиции остановили автомобиль на иностранной регистрации для проверки. Инспекторы полиции установили, что человек не ввозил этот автомобиль в Украину, а только пользовался им. При этом автомобиль находился на территории страны с нарушением всех предусмотренных сроков.

Инспектор вынес постановление о привлечении водителя к административной ответственности на основании ч.8 ст. 121 КУоАП. В свою очередь водитель решил обжаловать штраф в суде и при этом отметил, что инспектор не составил протокол об административном правонарушении и не зачитал водителю его права.

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При рассмотрении дела суд установил, что, основываясь на ч.5 ст.258 КУоАП инспектор должен был составить протокол об административном правонарушении согласно с требованиями ст.256 КУоАП. Инспектор этого не сделал и ограничился только механическим вынесением постановления о привлечении водителя к ответственности.

В суде постановили, что постановление было вынесено инспектором с нарушением процедуры, так как оно вынесено без протокола об административном правонарушении. Опираясь на вышеизложенные обстоятельства, в суде отменили штраф полиции в размере 8,5 тысячи грн.

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