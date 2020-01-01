Фейковые штрафы за нарушение ПДД: как не стать жертвой мошенников

Новая схема обмана набирает все большую популярность в Украине.

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Мошенники нашли новый способ, как нажиться на доверчивых украинских автомобилистах. Так, в последнее время украинцам начали массово приходить уведомления на почту о необходимости оплаты штрафа.

Схема обмана

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Сообщение о необходимости оплаты штрафа приходит потенциальной жертве на электронную почту. В письме есть ссылка на Электронный кабинет водителя. Перейдя по ссылке, водитель видит очень похожий интерфейс с реальным сервисом, после чего вылазит форма для заполнения данных банковской карточки.

По информации правоохранителей, мошенники находят персональные данные водителей в сети, где их можно купить за небольшие деньги.

Как не стать жертвой мошенников

Киберполиция

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В столичном департаменте патрульной полиции отметили, что водителям нужно быть особенно аккуратными и обращать внимание на следующие моменты:

официальный штраф за нарушение ПДД всегда имеет четкую фиксацию правонарушения (фото и видео) в настоящем ЭКВ всегда указывается точное время, день и место нарушения также стоит обратить внимание, что все сайты государственных органов имеют окончание gov.ua в электронном адресе на настоящих сообщениях о необходимости оплаты штрафа в обязательном порядке присутствует QR-код, в котором содержатся зашифрованные данные водителя.

Что делать, если вы попались на удочку мошенников

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Обратитесь в ближайшее отделение полиции и напишите заявление. Также можно обратится непосредственно в департамент киберполиции по телефону 0 800 505 170.

После того как человека притянут к ответственности, пострадавший может обратиться в суд с целью компенсации материального и морального ущерба.

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