Зачем скрывают номера машин на фото: объяснение экспертов

Некоторые зарисовывают номера на машине в целях безопасности.

Когда открываешь сайт по продаже автомобилей на вторичном рынке, то практически половина автомобилей идет с заблюренными или просто закрытыми номерами. Подобная практика в Украине не нова, но имеет ли она смысл, да и зачем вообще продавцы прибегают к таким хитростям?

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Вопрос о том, зачем скрывают номера машин на фото, мучает многих любопытных автолюбителей, ведь каждый день по улицам владельцы ездят с открытыми номерами и ничего не боятся.

Зачем скрывают номера машин на фото

Скриншот/YouTube

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Типичные ответы продавцов автомобилей на вопрос о том, зачем они замазывают номера машин на фото выглядят так

“Потому что все так делают“ “Чтобы никто не сделал двойника“ “Чтобы никто не знал, что я продаю авто“ “Утаивание нежелательного“

Первую причину даже не стоит комментировать. Версия про двойника действительно звучит более-менее логично, ведь в Украине были подобные прецеденты. Именно из этих соображений многие люди закрывают номера на парковках, если надолго оставляют автомобиль.

Третья причина, почему зарисовывают номера на фото касается в первую очередь родственников и недоброжелателей, которые знают номер вашего авто. Первые могут попросить денег взаймы вскоре после продажи, а вторые дать ворам наводку на дом, где у вас хранится кругленькая сумма после продажи авто.

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Четвертая причина, одна из немногих, которая объясняет интерес продавца скрыть номер своего авто и волнение покупателя из-за того, что продавец что-то скрывает. Если автомобиль попал в резонансное ДТП, тогда в открытых источниках появляются десятки фото покореженной машины с номерами.

Перекупщики очень разочаруются если вы найдете в сети фото металлолома, который спустя пару месяцев стал ласточкой с “одним владельцем“, которая естественно “ни бита, ни крашена“. Также не особо хотят “светить“ номера люди, автомобили которых замечали на уличных гонках, соревнованиях по бездорожью или же в рубрике “героев парковки“.

Можно ли выкладывать фото с номером машины

Скриншот/YouTube

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Исходя из всего вышесказанного, многих автовладельцев перед продажей мучает один вопрос, а можно ли выкладывать фото с номером автомобиля. Окончательное решение о том, стоит ли это делать или нет, каждый автовладелец принимает для себя сам. Автоэксперты советуют быть максимально откровенным при продаже вашего авто и не пытаться схитрить лишний раз.

Мошенники, которые по каким-то причинам сильно хотят узнать ваш номер, могут запросто приехать к вам на осмотр автомобиля, а вот потенциальных покупателей авто зарисованный номер может отпугнуть, ведь для них он будет означать, что вы пытаетесь скрыть какие-то серьезные проблемы с автомобилем.

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