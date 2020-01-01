"Писем счастья" больше не буде: что придумали в МВД

В ведомстве планируют рассылать только электронные уведомления.

Уведомление о штрафе с камеры будет приходить только в электронном варианте Скриншот/YouTube

Уже в скором времени в Украине могут отменить так называемые “письма счастья“. Уведомлять водителей о получении штрафа будут через интернет.

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Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время брифинга МВД.

Правда есть одно но. Нарушителям не будут присылать бумажное уведомление, только если они успеют оплатить штраф в течении первых 15 дней, соответствующий законопроект уже подан в ВР.

“Это позволит сократить расходы из государственного бюджета и в случае принятия проекта закона письмо будет получать только тот человек, который не оплатил штраф в течении 15 дней “, - отметил Геращенко.

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На данный момент “письма счастья“ получают юридические собственники автомобилей, а не водители, которые нарушают ПДД.

Также в МВД планируют зарегистрировать законопроект в парламенте, в котором будет предусмотрено наказание в виде административной ответственности для представителей дипломатических представительств в Украине, в случае если они нарушили ПДД.

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