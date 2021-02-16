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Украинские права признали в еще одной стране: что известно

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Теперь украинцы смогут спокойно управлять автомобилями в ОАЭ.
Права, которые вы получили в Украине можно будет использовать в ОАЭ
Права, которые вы получили в Украине можно будет использовать в ОАЭ
Скриншот/YouTube

Теперь украинцы смогут спокойно пользоваться автомобилями в еще одной стране при наличии у них украинского водительского удостоверения. Так, Украина подписала соглашение с ОАЭ о взаимном признании и обмене удостоверения водителя.

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Соответствующее соглашение было подписано 14 февраля в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в ОАЭ. Соглашение подписывал непосредственно глава МВД Арсен Аваков и вице-премьер-министр – министр внутренних дел ОАЭ шейх Сейф Бин Заид Аль Нагаян. Также данное соглашение предусматривает совместную борьбу с преступностью и терроризмом.

Теперь водители смогут пользоваться правами, которые они получили в своей стране. Таким образом туристам будет проще арендовать автомобиль.

“Резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов менять права на местные”, – отметил Арсен Аваков.

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Как известно, за последнее время в МВД заключили подобные договора с правительствами Италии, Турции и Испании. На данный момент переговоры также ведутся с Францией и Великобританией.

МВД Украины

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Теги: ОАЭ, водительское удостоверение, права, Украина, МВД
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