Полиции значительно расширили полномочия: подробности нового закона

Теперь за неповиновение сотрудникам патрульной полиции водителя могут оштрафовать или даже арестовать.

12 марта 2021 года Владимир Зеленский подписал закон №1232-IX, в котором предусмотрено не только увеличение штрафов для водителей, но и ужесточение обязанностей водителей. Закон уже опубликован на сайте Голос Украины и вступит в силу с 17 марта 2021 года.

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Так, в новом документе предусмотрены изменения в Закон “О дорожном движении“ (ст. 16, ст. 18). Теперь если полицейский подал сигнал об остановке автомобиля, то водитель обязан:

Остановить автомобиль (п.п. а абз. 3 ч. 2 ст. 16); Предъявить все необходимые документы на право управления транспортным средством (абз. 4 ч. 2 ст. 16); Дать сотруднику патрульной полиции прочитать и зафиксировать информацию из этих документов (абз. 4 ч. 2 ст. 16); Постоянно держать руки в поле зрения сотрудника полиции (п.п.б абз. 3 ч. 2 ст. 16); Не выходить из автомобиля без разрешения на это полицейского (п.п.б абз. 3 ч. 2 ст. 16); Находится на водительском месте, если не было других указаний полицейского (абз. 6 ч. 1 ст. 18); Если полицейский попросит, то выйти из транспортного средства (абз. 7 ч. 1 ст. 18); Выполнять все законные требования сотрудника полиции (абз. 3 ч. 2 ст. 16).

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Если водитель не будет подчиниться хоть одной из этих норм, то работники полиции смогут составить протокол на водителя по ст. 185 КУоАП за злостное неповиновение работника полиции.

Штрафные санкции по этой статье предусматривают (одно из):

штраф от 136 грн до 255 грн

общественные работы на срок от 40 до 60 часов

исправительные работы на срок от одного до двух месяцев

административный арест на срок до 15 суток.

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